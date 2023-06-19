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  4. Ребров определил стартовый состав Украины на матч отбора Евро-2024
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 17:48 | Обновлено 19 июня 2023, 17:51
2536
29

Ребров определил стартовый состав Украины на матч отбора Евро-2024

Третий матч тренера во главе сборной

19 июня 2023, 17:48 | Обновлено 19 июня 2023, 17:51
2536
29
Ребров определил стартовый состав Украины на матч отбора Евро-2024
УАФ

В 19:00 начнется матч отбора Евро-2024 между Украиной и Мальтой. Наставник Сергей Ребров определил стартовый состав на игру, сделав ряд изменений в сравнении с матчем против Северной Македонии.

Украина после двух матчей имеет три очка, у Мальты ноль пунктов после трех встреч.

Украина: Трубин, Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Ванат

В запасе: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Миколенко, Тымчик, Игнатенко, Сидорчук, Буяльский, Зубков, Мудрик, Довбик

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Украина - Мальта сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 29
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VBOLYUVALNIK
Як на мене то зміни не дуже
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+3
Zanregent
А почему Бущан в запасе?
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+3
Алексей
Ванат хет-трик и Цыганков дубль приятного просмотра 
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+2
GloryUkraine
Що сьогодні викине Матвієнко?
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
александр сашко
Мальту потрібно обигрувати ЛЮБИМ!!!!! складом
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Zanregent
Матвиенко в старте... Игру можно не смотреть
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+1
pytlak1990
Як на мене, то потрібно було поміняти Трубіна, Матвієнка, Ярмоленка, Тимчика в порівнянні з попереднім стартовим складом)
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0
NBS
Говорили шпрот бот умер ещё пару недель назад ,а он оказался живучий бот 
Ответить
0
Алексей
Матвиенко , Судакова, Трубина надо было менять 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
VBOLYUVALNIK
Навіщо Довбика зі старту прибирати а Матвієнка залишати? 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
NBS
Очень хочу 5-0 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Maks KROT
Интересный состав ,Мудрику Миколенко дал отдохнуть Матвея на левый фланг ,Ванат смотрелся, лучше правильно что Добилка нет ,если что в первом тайме пойдет не так Мудрика во втором точно выпустят идивидуальные качества должны помочь его ,ну должны в первом тайме все решать !!!Удачи сборная 3-0 ваннгую 
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-1
Kak tak
Пять игроков с Шахтёра и один четвертый 
Очень горит у четвертых будут они болеть сегодня всей своей шайкой за Мальту теперь 
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-2
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Как так
Боты четвертых минусуют 
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-3
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ZportUA
Хоч цього інстамєна прибрали. Звєзда йопт. Склад норм, але навіщо волейболіста на фланг запхали? Типу краще Миколенка зіграє? Ну подивимось 
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-6
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Как так
Пять игроков Шахтёра и один из четвертых,выиграют на изи 
Как-то так.
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-7
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