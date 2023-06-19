Ребров определил стартовый состав Украины на матч отбора Евро-2024
Третий матч тренера во главе сборной
В 19:00 начнется матч отбора Евро-2024 между Украиной и Мальтой. Наставник Сергей Ребров определил стартовый состав на игру, сделав ряд изменений в сравнении с матчем против Северной Македонии.
Украина после двух матчей имеет три очка, у Мальты ноль пунктов после трех встреч.
Украина: Трубин, Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Ванат
В запасе: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Миколенко, Тымчик, Игнатенко, Сидорчук, Буяльский, Зубков, Мудрик, Довбик
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