Ребров определил стартовый состав Украины на матч отбора Евро-2024

В 19:00 начнется матч отбора Евро-2024 между Украиной и Мальтой. Наставник Сергей Ребров определил стартовый состав на игру, сделав ряд изменений в сравнении с матчем против Северной Македонии.

Украина после двух матчей имеет три очка, у Мальты ноль пунктов после трех встреч.

Украина: Трубин, Конопля, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Ванат

В запасе: Бущан, Лунин, Соболь, Сваток, Миколенко, Тымчик, Игнатенко, Сидорчук, Буяльский, Зубков, Мудрик, Довбик