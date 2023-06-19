Лучше Левандовски. Гризманн удостоен в Ла Лиге престижного признания
Француз признан самым ключевым игроком чемпионата Испании
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн удостоен приза, который получает игрок, чей вклад был наиболее важным для его команды на протяжении всего сезона.
Данная награда была учреждена платформой Socios.com совместно с Ла Лигой и изданием Marca. Она в этом году вручается впервые.
Читатели Marca весь сезон выбирали ключевого игрока тура в Ла Лиге. В итоге у Гризманна оказалось 11 признаний. В топ-3 также вошли нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и форвард «Сельты» Яго Аспас, набравшие по три очка.
Второй тур опроса состоял из голосования с подсчетом голосов с учетом определенного коэффициента у игроков. В результате Антуан Гризманн стал победителем, набрав 55,1% голосов. Второе место занял Левандовски (36,9%), третье – Аспас (8%).
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