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Франция
19 июня 2023, 16:36 | Обновлено 19 июня 2023, 16:41
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0

Марсель с Малиновским может возглавить экс-тренер Атлетика Бильбао

Провансальцы близки к договоренности с Марселино Гарсия Торалем

19 июня 2023, 16:36 | Обновлено 19 июня 2023, 16:41
55
0
Марсель с Малиновским может возглавить экс-тренер Атлетика Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Марселино Гарсия Тораль

Бывший наставник испанского клуба «Атлетик» из Бильбао Марселино Гарсия Тораль может быть назначен главным тренером французского «Марселя».

57-летний испанец в конце сезона-2021/2022 оставил тренерский пост в стане басков и с той поры находится без работы. Летом прошлого года «Марсель» уже рассматривал Марселино в качестве кандидата на тренерский пост, но в итоге отдал предпочтение Игору Тудору.

Источник называет сейчас Марселино Гарсия Тореля фаворитом на вакантный пост главного тренера «Марселя», цвета которого, как известно, защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Источник Footmercato
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