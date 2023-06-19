Марсель с Малиновским может возглавить экс-тренер Атлетика Бильбао
Провансальцы близки к договоренности с Марселино Гарсия Торалем
Бывший наставник испанского клуба «Атлетик» из Бильбао Марселино Гарсия Тораль может быть назначен главным тренером французского «Марселя».
57-летний испанец в конце сезона-2021/2022 оставил тренерский пост в стане басков и с той поры находится без работы. Летом прошлого года «Марсель» уже рассматривал Марселино в качестве кандидата на тренерский пост, но в итоге отдал предпочтение Игору Тудору.
Источник называет сейчас Марселино Гарсия Тореля фаворитом на вакантный пост главного тренера «Марселя», цвета которого, как известно, защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.
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