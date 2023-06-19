Марсель с Малиновским может возглавить экс-тренер Атлетика Бильбао

Бывший наставник испанского клуба «Атлетик» из Бильбао Марселино Гарсия Тораль может быть назначен главным тренером французского «Марселя».

57-летний испанец в конце сезона-2021/2022 оставил тренерский пост в стане басков и с той поры находится без работы. Летом прошлого года «Марсель» уже рассматривал Марселино в качестве кандидата на тренерский пост, но в итоге отдал предпочтение Игору Тудору.

Источник называет сейчас Марселино Гарсия Тореля фаворитом на вакантный пост главного тренера «Марселя», цвета которого, как известно, защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.