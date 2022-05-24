Испания24 мая 2022, 16:49 |
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Марселино покинул Атлетик Бильбао
Специалист и клуб решили не продлевать сотрудничество
24 мая 2022, 16:49 |
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Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Тораль покинул свой пост.
Об уходе специалиста официально сообщил официальный сайт клуба.
Марселино возглавлял «Атлетик» с 2021 года, его контракт истекал 30 июня 2022 года. Под его руководством клуб занял 8-е место в турнирной таблицы Ла Лиги, а также сыграл в финале Кубка Испании в сезоне 2020/21, уступив «Барселоне» (0:4).
Ранее испанские СМИ сообщали, что у специалиста возник конфликт с руководством «Атлетика» из Бильбао.
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