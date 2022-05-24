Марселино покинул Атлетик Бильбао

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Тораль покинул свой пост.

Об уходе специалиста официально сообщил официальный сайт клуба.

Марселино возглавлял «Атлетик» с 2021 года, его контракт истекал 30 июня 2022 года. Под его руководством клуб занял 8-е место в турнирной таблицы Ла Лиги, а также сыграл в финале Кубка Испании в сезоне 2020/21, уступив «Барселоне» (0:4).

Ранее испанские СМИ сообщали, что у специалиста возник конфликт с руководством «Атлетика» из Бильбао.