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  4. Марселино покинул Атлетик Бильбао
Испания
24 мая 2022, 16:49 |
220
0

Марселино покинул Атлетик Бильбао

Специалист и клуб решили не продлевать сотрудничество

24 мая 2022, 16:49 |
220
0
Марселино покинул Атлетик Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Тораль покинул свой пост.

Об уходе специалиста официально сообщил официальный сайт клуба.

Марселино возглавлял «Атлетик» с 2021 года, его контракт истекал 30 июня 2022 года. Под его руководством клуб занял 8-е место в турнирной таблицы Ла Лиги, а также сыграл в финале Кубка Испании в сезоне 2020/21, уступив «Барселоне» (0:4).

Ранее испанские СМИ сообщали, что у специалиста возник конфликт с руководством «Атлетика» из Бильбао.

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Источник ФК Атлетик Бильбао
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