ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Трнаве перед матчем с Мальтой

Футболисты сборной Украины за несколько часов до матча отбора на Евро-2022 с командой Мальты совершили традиционную прогулку, покинув стены отеля, в котором команда разбила свой лагерь

Подопечные Сергея Реброва во главе с наставником прогулялись по центру Трнавы. Попутно они удовлетворили спрос украинских болельщиков на автографы и совместные фото.

Напомним, игра квалификации Украина – Мальта состоится сегодня, 19 июня, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что будущая игра на поле стадиона Антона Малатинского аншлаг не соберет.