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  4. ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Трнаве перед матчем с Мальтой
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 15:33 | Обновлено 19 июня 2023, 15:37
1367
1

ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Трнаве перед матчем с Мальтой

«Сине-желтые» покинули отель, в котором остановились

19 июня 2023, 15:33 | Обновлено 19 июня 2023, 15:37
1367
1
ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Трнаве перед матчем с Мальтой
УАФ

Футболисты сборной Украины за несколько часов до матча отбора на Евро-2022 с командой Мальты совершили традиционную прогулку, покинув стены отеля, в котором команда разбила свой лагерь

Подопечные Сергея Реброва во главе с наставником прогулялись по центру Трнавы. Попутно они удовлетворили спрос украинских болельщиков на автографы и совместные фото.

Напомним, игра квалификации Украина – Мальта состоится сегодня, 19 июня, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что будущая игра на поле стадиона Антона Малатинского аншлаг не соберет.

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сборная Украины по футболу Украина - Мальта
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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8number
Як же приємно що хтось там в збірній проводить ці прогулянки. Це дуже важливо для команди. 
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