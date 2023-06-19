ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись по Трнаве перед матчем с Мальтой
«Сине-желтые» покинули отель, в котором остановились
Футболисты сборной Украины за несколько часов до матча отбора на Евро-2022 с командой Мальты совершили традиционную прогулку, покинув стены отеля, в котором команда разбила свой лагерь
Подопечные Сергея Реброва во главе с наставником прогулялись по центру Трнавы. Попутно они удовлетворили спрос украинских болельщиков на автографы и совместные фото.
Напомним, игра квалификации Украина – Мальта состоится сегодня, 19 июня, начало – в 19:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что будущая игра на поле стадиона Антона Малатинского аншлаг не соберет.
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