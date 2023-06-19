На матче Украина – Мальта аншлага не будет

Поединок отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня, в Трнаве на стадионе Антона Малатинского. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Украина – Мальта. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024

Трибуны арены в Трнаве, которая является домашней для местного клуба «Спартак» и сборной Словакии, могут вместить 19 200 зрителей.

Ожидается, что игра Украина – Мальта соберет примерно 10 000 зрителей.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщает, что поединок будут освещать 25 журналистов и 10 фотокорреспондентов.