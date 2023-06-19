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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брендан Роджерс вернулся в Селтик
Англия
19 июня 2023, 14:35 |
444
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брендан Роджерс вернулся в Селтик

50-летний специалист подписал контракт на 3 года

19 июня 2023, 14:35 |
444
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брендан Роджерс вернулся в Селтик
ФК Селтик. Брендан Роджерс

Футбольный клуб «Селтик» сообщил о назначении Брендана Роджерса на должность нового главного тренера. Стороны подписали контракт на три года.

В последние годы Роджерс работал в «Лестере», привел команду к победе в Кубке Англии, а также дважды финишировал с ней в первой пятерке.

50-летний специалист ранее также занимал руководящие должности в «Ливерпуле», «Суонси Сити», «Уотфорде», и «Рединге».

Роджерс тренировал «Селтик» с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок лиги. Сезон-2016/17 «Селтик» провел без единого поражения в чемпионате.

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Брендан Роджерс назначение тренера Селтик
Источник ФК Селтик
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