ОФИЦИАЛЬНО. Брендан Роджерс вернулся в Селтик

Футбольный клуб «Селтик» сообщил о назначении Брендана Роджерса на должность нового главного тренера. Стороны подписали контракт на три года.

В последние годы Роджерс работал в «Лестере», привел команду к победе в Кубке Англии, а также дважды финишировал с ней в первой пятерке.

50-летний специалист ранее также занимал руководящие должности в «Ливерпуле», «Суонси Сити», «Уотфорде», и «Рединге».

Роджерс тренировал «Селтик» с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок лиги. Сезон-2016/17 «Селтик» провел без единого поражения в чемпионате.