Глава Ман Сити: «Создаем невероятное наследие с новыми достижениями»

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак высказался о планах клуба относительно повторения требла, завоеванного по итогам сезона-2022/2023, и рассказал о других целях «горожан».

Как известно, в ушедшей кампании «Ман Сити» выиграл чемпионат Англии и завоевал Кубок страны, а также впервые в истории победил в Лиге чемпионов.

«Мы создаем наследие, новое, современное наследие для этого клуба. И это современное наследие – в современной Премьер-лиге, это последние 10-15 лет. Требл до этого в Англии делали только один раз (был еще триумф «МЮ» в 1999 году. – прим.), и это потому, что это действительно самая сложная вещь в мире футбола.

Выиграть самую сложную лигу в мире, Премьер-лигу, выиграть самое сложное, на мой взгляд, соревнование в мире спорта, Лигу чемпионов, и выиграть одновременно с этим еще и исторический трофей, Кубок Англии, – это невероятно, поэтому это было сделано только один раз, 24 года назад. И теперь наша команда добилась этого, несмотря на невероятную конкуренцию в Премьер-лиге со стороны 19 команд, которые все вместе образуют самую конкурентоспособную лигу в мире.

Всегда можно превзойти любые достижения, потому что будущее есть будущее, а рекорды есть рекорды. Как и каждый год, мы продолжаем создавать это невероятное наследие с новыми достижениями, новыми рекордами и стабильными выступлениями.

Давайте посмотрим на следующий сезон. У нас там – Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. Впервые «Ман Сити» будет участвовать в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. И мы хотим выиграть эти трофеи, хотим добавить их к истории этого великого клуба, к его наследию», – заявил Аль-Мубарак.