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Чемпионат Европы
19 июня 2023, 12:56 | Обновлено 19 июня 2023, 13:24
593
0

Тарас КАБАНОВ: «Ребров – фартовый тренер для сборной»

Бывший нападающий национальной команды – о предстоящем матче

19 июня 2023, 12:56 | Обновлено 19 июня 2023, 13:24
593
0
Тарас КАБАНОВ: «Ребров – фартовый тренер для сборной»
УАФ

Сегодня национальная сборная Украины по футболу в третьем туре отбора на чемпионат Европы 2024 года в Трнаве будет принимать аутсайдера – мальтийцев.

Своими ожиданиями от этого противостояния со Sport.ua поделился бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов:

- В предыдущем матче с Северной Македонией игра нашей сборной оставила неприятный осадок. Без преувеличения, провал в первом тайме и хорошо, что обошлось только двумя пропущенными мячами. Не сильно изменился характер игры и после перерыва и если бы не Фортуна, которая явно симпатизировала подопечным Сергея Реброва, то вряд ли можно было рассчитывать на положительный итог. Достаточно сказать, что все три удара в створ ворот балканцев оказались результативными! Так что складывается впечатление, что у руля сборной Украины снова фартовый тренер ...

Впрочем, на одном фарте вершин не покорить. Вот почему, убежден, что после неудачного матча с северомакедонцами, будут сделаны правильные выводы и сегодня наши без особого труда деклассируют мальтийцев. Конечно, если мы настроены на выход в финальную часть турнира, то не имеем права терять, как говорится, свои очки.

Что же касается анонсированной Сергеем Ребровым на предматчевой пресс-конференции ротации в составе, то, думаю, что со старта выйдут Конопля, Ванат и Малиновский. Не исключено, что другой будет пара стопперов.

Я надеюсь, что в Трнаве обойдется без недооценки мальтийцев и будет добыта виктория с преимуществом, как минимум, в два мяча.

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Источник Sport.ua
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