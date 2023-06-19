Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал арендовал на сезон 33-летнего нападающего Эспаньола
Испания
19 июня 2023, 12:30 |
1071
0

Реал арендовал на сезон 33-летнего нападающего Эспаньола

Хоселу вернулся в мадридский клуб, за который уже когда-то играл

19 июня 2023, 12:30 |
1071
0
Реал арендовал на сезон 33-летнего нападающего Эспаньола
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Мадридский «Реал» и «Эспаньол» договорились об аренде Хоселу на один сезон с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Реал» арендует 33-летнего нападающего за 500 000 евро с правом выкупа за 1,5 млн.

В минувшем сезоне Хоселу провел 34 матча в Ла Лиге, забил 16 голов и сделал 2 ассиста, став лучшим бомбардиром «Эспаньола».

Хоселу является игроком сборной Испании, с которой только выиграл Лигу наций 2023.

Хоселу пришел в молодежную академию «Реала» в возрасте 20 лет и отыграл два сезона в составе «Кастильи». Он дебютировал в первой команде «Реала» в 2011 году.

По теме:
Александрия попробует перехватить Шахова у Полесья
ЛНЗ намерен подписать капитана Ингульца и лучшего бомбардира Металлиста
Кулибали близок к переходу в Аль-Хиляль
Хоселу Реал Мадрид Эспаньол трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Накануне игры с Мальтой. Предматчевая тренировка сборной Украины
Футбол | 18 июня 2023, 23:59 0
ВИДЕО. Накануне игры с Мальтой. Предматчевая тренировка сборной Украины
ВИДЕО. Накануне игры с Мальтой. Предматчевая тренировка сборной Украины

Основная часть тренировки – наигрывание тактической схемы от Сергея Реброва

МОДРИЧ: «Я четко определился со своим будущим»
Футбол | 19 июня 2023, 04:59 3
МОДРИЧ: «Я четко определился со своим будущим»
МОДРИЧ: «Я четко определился со своим будущим»

Хорват – о планах на будущее

Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 19.06.2023, 01:23
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Лига чемпионов ждет: Довбика хочет купить Порту
Футбол | 18.06.2023, 14:29
Лига чемпионов ждет: Довбика хочет купить Порту
Лига чемпионов ждет: Довбика хочет купить Порту
Все решила серия пенальти. Испания впервые выиграла Лигу наций
Футбол | 19.06.2023, 00:34
Все решила серия пенальти. Испания впервые выиграла Лигу наций
Все решила серия пенальти. Испания впервые выиграла Лигу наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
17.06.2023, 22:35
Волейбол
Сборная Украины выиграла все матчи в группе В Золотой Евролиги
Сборная Украины выиграла все матчи в группе В Золотой Евролиги
18.06.2023, 22:45 1
Волейбол
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
18.06.2023, 17:55
Волейбол
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
18.06.2023, 14:38 6
Футбол
ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?
ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?
18.06.2023, 12:00 3
Футбол
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
17.06.2023, 20:01 2
Теннис
Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
17.06.2023, 08:15 6
Футбол
БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»
БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»
17.06.2023, 20:43 115
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем