Реал арендовал на сезон 33-летнего нападающего Эспаньола

Мадридский «Реал» и «Эспаньол» договорились об аренде Хоселу на один сезон с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Реал» арендует 33-летнего нападающего за 500 000 евро с правом выкупа за 1,5 млн.

В минувшем сезоне Хоселу провел 34 матча в Ла Лиге, забил 16 голов и сделал 2 ассиста, став лучшим бомбардиром «Эспаньола».

Хоселу является игроком сборной Испании, с которой только выиграл Лигу наций 2023.

Хоселу пришел в молодежную академию «Реала» в возрасте 20 лет и отыграл два сезона в составе «Кастильи». Он дебютировал в первой команде «Реала» в 2011 году.