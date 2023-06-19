Чемпионат Европы19 июня 2023, 12:14 |
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ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Мальтой
Команда Сергея Реброва проведет встречу в синем комплекте формы
19 июня 2023, 12:14 |
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19 июня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.
Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы. Мальтийская команда сыграет в белой форме.
Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Мальта.
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