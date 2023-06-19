Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Мальтой
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 12:14 |
1148
1

ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Мальтой

Команда Сергея Реброва проведет встречу в синем комплекте формы

19 июня 2023, 12:14 |
1148
1
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Мальтой
УАФ

19 июня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы. Мальтийская команда сыграет в белой форме.

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Мальта.

По теме:
Тарас КАБАНОВ: «Ребров – фартовый тренер для сборной»
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Евгений НОВАК: «Мальту нельзя недооценивать»
сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Украина - Мальта форма сборной Украины
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»
Теннис | 18 июня 2023, 13:47 40
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»

Бывший теннисист уверен, что это единственное верное решение

Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 19 июня 2023, 01:23 0
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

Юрий ВИРТ: «В Вересе есть люди, которые просто уничтожали меня»
Футбол | 19.06.2023, 10:20
Юрий ВИРТ: «В Вересе есть люди, которые просто уничтожали меня»
Юрий ВИРТ: «В Вересе есть люди, которые просто уничтожали меня»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Футбол | 18.06.2023, 15:50
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
В компанию к Кривцову и Месси: Бускетс перейдет в Интер Майами
Футбол | 19.06.2023, 08:35
В компанию к Кривцову и Месси: Бускетс перейдет в Интер Майами
В компанию к Кривцову и Месси: Бускетс перейдет в Интер Майами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fireman
А судьи кто?)
А судьи в жёлтом)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
18.06.2023, 13:05 1
Бокс
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
17.06.2023, 23:59 2
Футбол
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
17.06.2023, 09:21 72
Футбол
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
18.06.2023, 17:55
Волейбол
Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
Шевченко дал оценку победе сборной Украины над командой Северной Македонии
17.06.2023, 08:15 6
Футбол
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
17.06.2023, 20:01 2
Теннис
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
18.06.2023, 06:20
Футбол
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
17.06.2023, 22:35
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем