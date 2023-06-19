ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Мальтой

19 июня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы. Мальтийская команда сыграет в белой форме.

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Мальта.