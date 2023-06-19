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Украина. Премьер лига
19 июня 2023, 11:55 | Обновлено 19 июня 2023, 11:56
139
0

Александрия попробует перехватить Шахова у Полесья

У опытного хавбека заканчивается контракт с «Зарей»

19 июня 2023, 11:55 | Обновлено 19 июня 2023, 11:56
139
0
Александрия попробует перехватить Шахова у Полесья
ФК Заря Луганск. Евгений Шахов

32-летний полузащитник луганской «Зари» Евгений Шахов вошел в сферу интересов «Александрии».

Действующий контракт Евгения с «Зарей» рассчитан до 30 июня этого года. Также сообщалось, что Шахова хочет подписать житомирское «Полесье».

В прошлом сезоне Шахов сыграл за «Зарю» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

«Александрия» под руководством Руслана Ротаня заняла шестое место в УПЛ.

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трансферы Евгений Шахов Заря Луганск Полесье Житомир трансферы УПЛ Александрия
Источник Sportarena
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