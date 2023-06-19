Украина. Премьер лига19 июня 2023, 11:55 | Обновлено 19 июня 2023, 11:56
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Александрия попробует перехватить Шахова у Полесья
У опытного хавбека заканчивается контракт с «Зарей»
19 июня 2023, 11:55 | Обновлено 19 июня 2023, 11:56
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32-летний полузащитник луганской «Зари» Евгений Шахов вошел в сферу интересов «Александрии».
Действующий контракт Евгения с «Зарей» рассчитан до 30 июня этого года. Также сообщалось, что Шахова хочет подписать житомирское «Полесье».
В прошлом сезоне Шахов сыграл за «Зарю» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
«Александрия» под руководством Руслана Ротаня заняла шестое место в УПЛ.
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