Украина. Премьер лига18 июня 2023, 22:19 | Обновлено 18 июня 2023, 22:43
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Источник: Полесье хочет подписать опытного полузащитника Зари
Евгений Шахов может продолжить карьеру в житомирском клубе
18 июня 2023, 22:19 | Обновлено 18 июня 2023, 22:43
2632
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Руководство «Полесья», клуба-новичка УПЛ, планирует усилить состав полузащитником «Зари» Евгением Шаховым.
Житомирский клуб собирается подписать хавбека на правах свободного агента. Контракт Шахова с луганской «Зарей» истекает 30 июня 2023 года.
32-летний Шахов в сезоне 2022/23 сыграл за «Зорю» 17 матчей и забил 4 гола, если учитывать все турниры.
Житомирское «Полесье» по итогам сезона повысилось в классе, заняв первое место в Первой лиге.
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