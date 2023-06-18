Источник: Полесье хочет подписать опытного полузащитника Зари

Руководство «Полесья», клуба-новичка УПЛ, планирует усилить состав полузащитником «Зари» Евгением Шаховым.

Житомирский клуб собирается подписать хавбека на правах свободного агента. Контракт Шахова с луганской «Зарей» истекает 30 июня 2023 года.

32-летний Шахов в сезоне 2022/23 сыграл за «Зорю» 17 матчей и забил 4 гола, если учитывать все турниры.

Житомирское «Полесье» по итогам сезона повысилось в классе, заняв первое место в Первой лиге.