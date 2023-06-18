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Украина. Премьер лига
18 июня 2023, 22:19 | Обновлено 18 июня 2023, 22:43
2632
0

Источник: Полесье хочет подписать опытного полузащитника Зари

Евгений Шахов может продолжить карьеру в житомирском клубе

18 июня 2023, 22:19 | Обновлено 18 июня 2023, 22:43
2632
0
Источник: Полесье хочет подписать опытного полузащитника Зари
ФК Заря Луганск. Евгений Шахов

Руководство «Полесья», клуба-новичка УПЛ, планирует усилить состав полузащитником «Зари» Евгением Шаховым.

Житомирский клуб собирается подписать хавбека на правах свободного агента. Контракт Шахова с луганской «Зарей» истекает 30 июня 2023 года.

32-летний Шахов в сезоне 2022/23 сыграл за «Зорю» 17 матчей и забил 4 гола, если учитывать все турниры.

Житомирское «Полесье» по итогам сезона повысилось в классе, заняв первое место в Первой лиге.

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Евгений Шахов Заря Луганск Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Источник Sportarena
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