Евгений ШАХОВ: «Таких победных серий у нас в этом чемпионате еще не было»

Полузащитник луганской «Зари» Евгений Шахов прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (3:0) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

— Поздравляем тебя и команду с пятой победой подряд. Хороший ход набрала «Заря», согласен?

— Таких победных серий у нас в этом чемпионате еще не было. Мы стали еще лучше, а «Заря» сделала шаг вперед.

— Твой гол многое предрешил?

— Не сказал бы. У нас было много моментов. Пока, реализация голевых моментов немного хромает. Забей мы второй мяч пораньше, нам было бы еще легче играть. А не используешь свои шансы, момент появляется у противника. Повезло, что они не сравняли счет в концовке первого тайма.

— Ты играл на месте опорного хавбека, где играет Бражко. Как на новом месте?

— Я и раньше играл на этой позиции. Старался выполнять все требования нашего тренерского штаба. Нужно было сохранять баланс в центре поля. По возможности, подключался вперед.

— При счете 3:0 все всем стало ясно?

— Соперники не бросили играть. Мы чуть расслабились и произвели многочисленные замены. Нужно быть очень внимательными.

— Осталось пять туров в чемпионате Украины. Впереди решающие матчи. Что от «Зари» ожидать?

— Будем двигаться от игры к игре, загадывать не стоит. Нужно концентрироваться на своей игре, и расти, как команда. Если каждый футболист будет на поле отдавать свой максимум, то мы чего-то достигнем.