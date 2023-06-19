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Украина. Премьер лига
19 июня 2023, 11:22 | Обновлено 19 июня 2023, 11:28
369
0

Днепр-1 вышел из отпуска

Команда Александра Кучера отдыхала ровно две недели

19 июня 2023, 11:22 | Обновлено 19 июня 2023, 11:28
369
0
Днепр-1 вышел из отпуска
СК Днепр-1

Сегодня, 19 июня, «Днепр-1» начал подготовку к сезону 2022/23. Подопечные Александра Кучера отдыхали ровно две недели.

Одна группа игроков проходит медосмотр, в то время как вторая тренируется на ужгородском стадионе «Авангард».

Именно в Ужгороде будут проходить летние сборы «Днепра-1». Запланирован ряд контрольных матчей против команд Закарпатья и представителей УПЛ, которые будут проводить сборы в этом регионе.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда Александра Кучера завоевала серебряные медали в чемпионате УПЛ и впервые в истории примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов.

Ранее стала известна задача «Днепра-1» на евросезон.

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Днепр-1 контрольные матчи УПЛ Александр Кучер
Источник СК Днепр-1
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