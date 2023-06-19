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  4. Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 79 позиций и оформил дебют в топ-200
ATP
19 июня 2023, 11:27 |
293
0

Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 79 позиций и оформил дебют в топ-200

Фрэнсис Тиафо впервые вошел в первую десятку

19 июня 2023, 11:27 |
293
0
Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 79 позиций и оформил дебют в топ-200
Bratislava Open. Виталий Сачко

Прошлую неделю мужчины провели на турнирах ATP 250 в Штутгарте и Хертогенбосе. На кортах Германии победил американец Фрэнсис Тиафо, это обеспечило ему дебют в первой десятке мирового рейтинга.

В Нидерландах лучших был местный теннисист Таллон Грикспор, он дебютировал в топ-30.

Также стоит отметить возвращение в топ-40 Энди Маррея после двух подряд победах на травяных челленджерах.

Удачно вернулся в теннис японец Кеи Нисикори. Он со старта выиграл челленджер в Пуэрто-Рико и с нуля запрыгнул в топ-500 мирового рейтинга.

Топ-10 рейтинга ATP

Для украинского мужского тенниса есть отличные новости: Виталий Сачко впервые в карьере выиграл челленджер и дебютирует в топ-200 рейтинга ATP. Теперь у нас там два представителя. Кстати, Алексей Крутых, Илья Марченко, Александр Овчаренко и Владислав Орлов также улучшили свои позиции по итогам недели.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

Среди лучших в Чемпионской гонке изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP

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Таллон Грикспор Илья Марченко рейтинг ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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