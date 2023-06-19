Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 79 позиций и оформил дебют в топ-200

Прошлую неделю мужчины провели на турнирах ATP 250 в Штутгарте и Хертогенбосе. На кортах Германии победил американец Фрэнсис Тиафо, это обеспечило ему дебют в первой десятке мирового рейтинга.

В Нидерландах лучших был местный теннисист Таллон Грикспор, он дебютировал в топ-30.

Также стоит отметить возвращение в топ-40 Энди Маррея после двух подряд победах на травяных челленджерах.

Удачно вернулся в теннис японец Кеи Нисикори. Он со старта выиграл челленджер в Пуэрто-Рико и с нуля запрыгнул в топ-500 мирового рейтинга.

Топ-10 рейтинга ATP

Для украинского мужского тенниса есть отличные новости: Виталий Сачко впервые в карьере выиграл челленджер и дебютирует в топ-200 рейтинга ATP. Теперь у нас там два представителя. Кстати, Алексей Крутых, Илья Марченко, Александр Овчаренко и Владислав Орлов также улучшили свои позиции по итогам недели.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

Среди лучших в Чемпионской гонке изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP