У тернопольской Нивы будет новый главный тренер

После того как исполняющий обязанности главного тренера тернопольской «Нивы» Сергей Атласюк пополнил тренерский штаб львовских «Карпат», должность руководителя недолго оставалась вакантной.

Как стало известно Sport.ua, 20 июня футболистам перволиговой «Нивы», которые начнут подготовку к новому сезону, будет представлен новый главный тренер. Речь идет о Василии Малыке, который, кстати, в сезоне 2019/20 уже возглавлял эту команду.

В последнее время Малык тренировал дрогобычскую «Галичину», выступающую в первенстве Львовской области.

А будут помогать ему в Тернополе Александр Стахов и Вячеслав Котляр, отвечающий за подготовку вратарей.

Вакантной в «Ниве» пока остается должность спортивного директора: Сергей Задорожный покинул клуб, решив сосредоточиться на агентской деятельности.