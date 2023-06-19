Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой

19 июня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.

Заявка сборной Украины на матч против Мальты

Голкиперы: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виталий Буяльский

Форварды: Владислав Ванат, Артем Довбик

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Трнаве, в заявку на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Мальта.