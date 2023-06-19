Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Мимо списка два футболиста – Владислав Кочергин и Назарий Русин
19 июня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты.
Заявка сборной Украины на матч против Мальты
Голкиперы: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виталий Буяльский
Форварды: Владислав Ванат, Артем Довбик
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Трнаве, в заявку на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.
Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Мальта.
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