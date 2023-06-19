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WTA
19 июня 2023, 10:50 | Обновлено 19 июня 2023, 11:49
1276
0

Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Стародубцевой

В первой десятке изменений не произошло

19 июня 2023, 10:50 | Обновлено 19 июня 2023, 11:49
1276
0
Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Стародубцевой
ITF. Юлия Стародубцева

Прошлую неделю женщины провели на травяных турнирах в Ноттингеме и Хертогенбосе. В Великобритании местные теннисистки деклассировали остальных соперниц, первый титул в карьере выиграла Кэти Бултер. Она обновила личное достижение в рейтинге, поднявшись на 77-ю позицию. В Нидерландах лучшими были теннисистки без флагов.

В первой десятке изменений не случилось.

Топ-10 рейтинга WTA

У лучших из украинок неделе была не самой удачной, но есть хорошие новости у остальных. Ангелина Калинина и Леся Цуренко опустились на одну строчку, Марта Костюк немного обновила личный рекорд, Элина Свитолина осталась на своем месте, а Катерина Байндл и Даяна Ястремская потеряли 4 и 16 мест позиций соответственно.

На пять строчек поднялась Дарья Снигур, также спрогрессировали Катарина Завацкая и Катерина Володько. Впервые в карьере в топ-300 поднялась Юлия Стародубцева, который выиграла 60-тысячник ITF.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок и Марта Костюк остались на своих позициях, Надежда Киченок одну строчку потеряла.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке восьмерка лучших осталась без изменений, на девятую позицию поднялась Вероника Кудерметова, которая дошла до финала на соревнованиях в Нидерландах.

Чемпионская гонка WTA

Что касается украинок, то больше всех добавила здесь Дарья Снигур, которая поднялась на 55 позиций. У остальных изменения менее заметные. Сразу четыре украинки продолжают находится среди 35 лучших по результатам этого сезона.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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