Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Стародубцевой
В первой десятке изменений не произошло
Прошлую неделю женщины провели на травяных турнирах в Ноттингеме и Хертогенбосе. В Великобритании местные теннисистки деклассировали остальных соперниц, первый титул в карьере выиграла Кэти Бултер. Она обновила личное достижение в рейтинге, поднявшись на 77-ю позицию. В Нидерландах лучшими были теннисистки без флагов.
В первой десятке изменений не случилось.
Топ-10 рейтинга WTA
У лучших из украинок неделе была не самой удачной, но есть хорошие новости у остальных. Ангелина Калинина и Леся Цуренко опустились на одну строчку, Марта Костюк немного обновила личный рекорд, Элина Свитолина осталась на своем месте, а Катерина Байндл и Даяна Ястремская потеряли 4 и 16 мест позиций соответственно.
На пять строчек поднялась Дарья Снигур, также спрогрессировали Катарина Завацкая и Катерина Володько. Впервые в карьере в топ-300 поднялась Юлия Стародубцева, который выиграла 60-тысячник ITF.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок и Марта Костюк остались на своих позициях, Надежда Киченок одну строчку потеряла.
Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке восьмерка лучших осталась без изменений, на девятую позицию поднялась Вероника Кудерметова, которая дошла до финала на соревнованиях в Нидерландах.
Чемпионская гонка WTA
Что касается украинок, то больше всех добавила здесь Дарья Снигур, которая поднялась на 55 позиций. У остальных изменения менее заметные. Сразу четыре украинки продолжают находится среди 35 лучших по результатам этого сезона.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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