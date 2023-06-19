Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Стародубцевой

Прошлую неделю женщины провели на травяных турнирах в Ноттингеме и Хертогенбосе. В Великобритании местные теннисистки деклассировали остальных соперниц, первый титул в карьере выиграла Кэти Бултер. Она обновила личное достижение в рейтинге, поднявшись на 77-ю позицию. В Нидерландах лучшими были теннисистки без флагов.

В первой десятке изменений не случилось.

Топ-10 рейтинга WTA

У лучших из украинок неделе была не самой удачной, но есть хорошие новости у остальных. Ангелина Калинина и Леся Цуренко опустились на одну строчку, Марта Костюк немного обновила личный рекорд, Элина Свитолина осталась на своем месте, а Катерина Байндл и Даяна Ястремская потеряли 4 и 16 мест позиций соответственно.

На пять строчек поднялась Дарья Снигур, также спрогрессировали Катарина Завацкая и Катерина Володько. Впервые в карьере в топ-300 поднялась Юлия Стародубцева, который выиграла 60-тысячник ITF.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок и Марта Костюк остались на своих позициях, Надежда Киченок одну строчку потеряла.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке восьмерка лучших осталась без изменений, на девятую позицию поднялась Вероника Кудерметова, которая дошла до финала на соревнованиях в Нидерландах.

Чемпионская гонка WTA

Что касается украинок, то больше всех добавила здесь Дарья Снигур, которая поднялась на 55 позиций. У остальных изменения менее заметные. Сразу четыре украинки продолжают находится среди 35 лучших по результатам этого сезона.

Украинки в Чемпионской гонке WTA