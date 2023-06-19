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  4. Юрий ВИРТ: «В Вересе есть люди, которые просто уничтожали меня»
Украина. Премьер лига
19 июня 2023, 10:20 | Обновлено 19 июня 2023, 10:40
1208
4

Юрий ВИРТ: «В Вересе есть люди, которые просто уничтожали меня»

Прощальная речь уже бывшего наставника ровенского клуба

19 июня 2023, 10:20 | Обновлено 19 июня 2023, 10:40
1208
4
Юрий ВИРТ: «В Вересе есть люди, которые просто уничтожали меня»
ФК Верес

Бывший главный тренер «Вереса» Юрий Вирт эмоционально попрощался с футболистами ровенского клуба после своей отставки.

«Приятно было работать с вами эти 4 года. Но когда мне сказал президент неделю назад, что весь клуб против меня, не хочет, чтобы я здесь работал... Не имею морального права оставаться в команде.

Если против меня идет весь клуб... Пацаны, знаю, вы за меня. И за меня болельщики. Все остальные против меня. Вот так. Здесь есть люди, которые просто меня уничтожали, наглухо, они даже не имеют права здесь стоять, честно говоря. При тех победах, что у нас есть.

Поэтому я вам спасибо, всем футболистам, что мы были вместе. Мне трудно говорить сейчас, честно говоря. Я хочу с вами сделать одну фотографию сейчас, с людьми, которые были со мной на протяжении этих четырех лет, других я даже не хочу здесь видеть. Спасибо вам за работу», – сказал Вирт.

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Источник Трендец
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Комментарии 4
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Перець
В клубі якась дідовщина
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Alexx
Не нужно было пропускать удары .Они почуствовали что он мягкий интеллигннтеый человек..Нужно было пожестче .Все против это 2 или 3 человека .
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