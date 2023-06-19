Лига наций19 июня 2023, 09:40 |
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Френки ДЕ ЙОНГ: «Из-за плохого первого тайма потерпели итоговое поражение»
Хавбек сборной Нидерландов – о поражении в матче за бронзу Лиги наций
19 июня 2023, 09:40 |
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26-летний полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал поражение от национальной команды Италии (2:3) в матче за третье место в Лиге наций.
«Очень плохой первый тайм от нашей команды. Думаю, из-за него мы потерпели итоговое поражение. Команда плохо действовала в прессинге, у Италии всегда были свободные зоны. Соперник реализовал моменты, которые у них были», - сказал де Йонг.
Напомним, что в первой половине Нидерланды пропустили два безответных мяча.
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