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  4. Френки ДЕ ЙОНГ: «Из-за плохого первого тайма потерпели итоговое поражение»
Лига наций
19 июня 2023, 09:40 |
455
0

Френки ДЕ ЙОНГ: «Из-за плохого первого тайма потерпели итоговое поражение»

Хавбек сборной Нидерландов – о поражении в матче за бронзу Лиги наций

19 июня 2023, 09:40 |
455
0
Френки ДЕ ЙОНГ: «Из-за плохого первого тайма потерпели итоговое поражение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

26-летний полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал поражение от национальной команды Италии (2:3) в матче за третье место в Лиге наций.

«Очень плохой первый тайм от нашей команды. Думаю, из-за него мы потерпели итоговое поражение. Команда плохо действовала в прессинге, у Италии всегда были свободные зоны. Соперник реализовал моменты, которые у них были», - сказал де Йонг.

Напомним, что в первой половине Нидерланды пропустили два безответных мяча.

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Френки Де Йонг Лига наций сборная Нидерландов по футболу сборная Италии по футболу Нидерланды - Италия
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