Френки ДЕ ЙОНГ: «Из-за плохого первого тайма потерпели итоговое поражение»

26-летний полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал поражение от национальной команды Италии (2:3) в матче за третье место в Лиге наций.

«Очень плохой первый тайм от нашей команды. Думаю, из-за него мы потерпели итоговое поражение. Команда плохо действовала в прессинге, у Италии всегда были свободные зоны. Соперник реализовал моменты, которые у них были», - сказал де Йонг.

Напомним, что в первой половине Нидерланды пропустили два безответных мяча.