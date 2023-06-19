Лига наций19 июня 2023, 09:21 | Обновлено 19 июня 2023, 09:25
832
4
Испания – самая титулованная европейская сборная в истории
«Красная фурия» обошла Бундестим, выиграв пятый титул
19 июня 2023, 09:21 | Обновлено 19 июня 2023, 09:25
832
4
Сборная Испании благодаря победе в финале Лиги наций УЕФА над Хорватией (0:0, 5:4 по пенальти) завоевала свой пятый титул.
Этот результат позволил «Красной фурии» обойти Германию и стать сборной с наибольшим количеством трофеев в истории.
В копилке Бундестим – четыре титула. Отметим, что для испанцев этот трофей стал первым за последние одиннадцать лет – после триумфа на Евро-2012.
Ранее сборная Испании также праздновала успех на чемпионате мира в 2010-м, а также чемпионатах Европы в 1964 и 2008 годах.
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Німеччина: ЧС - 4 титули, ЧЄ - 3 титули, Кубок Конференцій - 1 титул. Загалом - 8 титулів.
Італія: ЧС - 4 титули, ЧЄ - 3 титули, ОІ - 1 титул. Загалом - 7 титулів.
В якому нафіг місці Іспанія найтитулованіша?????
Реально бомбить від тупості цих недожурналістів
Де можна понабирали таких непрофесіоналів?????
Що ви пили, хлопці?