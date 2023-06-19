Испания – самая титулованная европейская сборная в истории

Сборная Испании благодаря победе в финале Лиги наций УЕФА над Хорватией (0:0, 5:4 по пенальти) завоевала свой пятый титул.

Этот результат позволил «Красной фурии» обойти Германию и стать сборной с наибольшим количеством трофеев в истории.

В копилке Бундестим – четыре титула. Отметим, что для испанцев этот трофей стал первым за последние одиннадцать лет – после триумфа на Евро-2012.

Ранее сборная Испании также праздновала успех на чемпионате мира в 2010-м, а также чемпионатах Европы в 1964 и 2008 годах.