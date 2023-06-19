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Лига наций
19 июня 2023, 09:21 | Обновлено 19 июня 2023, 09:25
832
4

Испания – самая титулованная европейская сборная в истории

«Красная фурия» обошла Бундестим, выиграв пятый титул

19 июня 2023, 09:21 | Обновлено 19 июня 2023, 09:25
832
4
Испания – самая титулованная европейская сборная в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании благодаря победе в финале Лиги наций УЕФА над Хорватией (0:0, 5:4 по пенальти) завоевала свой пятый титул.

Этот результат позволил «Красной фурии» обойти Германию и стать сборной с наибольшим количеством трофеев в истории.

В копилке Бундестим – четыре титула. Отметим, что для испанцев этот трофей стал первым за последние одиннадцать лет – после триумфа на Евро-2012.

Ранее сборная Испании также праздновала успех на чемпионате мира в 2010-м, а также чемпионатах Европы в 1964 и 2008 годах.

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сборная Испании по футболу Лига наций
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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andre_lui
Шановні, що Ви пишете? Відкрийте хоча б Вікіпедію. У німців 8 титулів, 4 лише чемпіонів світу ще 3 чемпіони Європи та кубок конфедерацій. А у італійців без довідника памятаю, що 5 є точно, це 4 чм та Євро минуле, а там і більше. Що за стаття? Вже писали, що Спеція дивом врятувалася, але виявилося за регламентом, що якщо однакова кількість очок, то не по додатеовим показникам, а додатковий матч і Спеція вилетіла від Верони. Перевіряйте інформацію, будь ласка.
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+1
FootFun
Спеціально для "журналістів" спорт.юа:
Німеччина: ЧС - 4 титули, ЧЄ - 3 титули, Кубок Конференцій - 1 титул. Загалом - 8 титулів.
Італія: ЧС - 4 титули, ЧЄ - 3 титули, ОІ - 1 титул. Загалом - 7 титулів.
В якому нафіг місці Іспанія найтитулованіша?????
Реально бомбить від тупості цих недожурналістів
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0
FootFun
Боже, ну чому настільки тупі журналісти на спорт.юа? Будь яка людина, яка хоч щось чула про футбол знає, що Німеччина і Італія більше трофеїв виграли, навіть не залазюючи в Вікіпедію, але не журналісти зі спорт.юа.
Де можна понабирали таких непрофесіоналів?????
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0
Ihor58
За яким критерієм складений цей рейтинг? У іспанців це справді п'ятий титул (3 чемпіонства Європи, 1 чемпіонат світу і 1 Ліга націй) , але Німеччина сумарно її перевершує (4 рази - чемпіони світу, 3 рази - чемпіони Європи).
Що ви пили, хлопці?
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0
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