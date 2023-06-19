Лига наций19 июня 2023, 09:03 | Обновлено 19 июня 2023, 09:12
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РОДРИ: «Мы показали невероятный характер»
Хавбек сборной Испании – о победе в Лиге наций
19 июня 2023, 09:03 | Обновлено 19 июня 2023, 09:12
314
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26-летний полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 – по пен.) в финале Лиги наций.
«Мы показали невероятный характер, вся команда. Мы отлично смотрелись в овертайме и в серии пенальти.
Когда играешь в финале, значение имеет только победа. Мы очень здорово сыграли против команды, которая выбила с чемпионата мира Бразилию и, кажется, постоянно выходит в финалы. Великолепный соперник, и мы сумели его обыграть», - сказал Родри.
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