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Лига наций
19 июня 2023, 09:03 | Обновлено 19 июня 2023, 09:12
314
0

РОДРИ: «Мы показали невероятный характер»

Хавбек сборной Испании – о победе в Лиге наций

19 июня 2023, 09:03 | Обновлено 19 июня 2023, 09:12
314
0
РОДРИ: «Мы показали невероятный характер»
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 – по пен.) в финале Лиги наций.

«Мы показали невероятный характер, вся команда. Мы отлично смотрелись в овертайме и в серии пенальти.

Когда играешь в финале, значение имеет только победа. Мы очень здорово сыграли против команды, которая выбила с чемпионата мира Бразилию и, кажется, постоянно выходит в финалы. Великолепный соперник, и мы сумели его обыграть», - сказал Родри.

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Родри Лига наций Хорватия - Испания сборная Хорватии по футболу сборная Испании по футболу
Источник УЕФА
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