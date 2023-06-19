РОДРИ: «Мы показали невероятный характер»

26-летний полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 – по пен.) в финале Лиги наций.

«Мы показали невероятный характер, вся команда. Мы отлично смотрелись в овертайме и в серии пенальти.

Когда играешь в финале, значение имеет только победа. Мы очень здорово сыграли против команды, которая выбила с чемпионата мира Бразилию и, кажется, постоянно выходит в финалы. Великолепный соперник, и мы сумели его обыграть», - сказал Родри.