Евгений НОВАК: «Мальту нельзя недооценивать»

34-летний центральный защитник «Колоса» Евгений Новак поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Мальты.

«Смотрите, футбол в Европе выровнялся. Мальту нельзя недооценивать. Понятно, что мы должны превосходить соперника во многих показателях, но нужно забивать голы. Причем, как можно раньше. Что касается восстановления, то я, полагаю, Сергей Ребров проведет ротацию. У нас в резерве качественные исполнители. Пожелаем им удачи», - сказал Новак.

Матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Начало в 19:00 по Киеву.