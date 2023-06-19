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  4. Дани КАРВАХАЛЬ: «Моя жена из-за финала чуть не родила»
Лига наций
19 июня 2023, 05:54 |
630
0

Дани КАРВАХАЛЬ: «Моя жена из-за финала чуть не родила»

Испанец – о триумфе в Лиге наций

19 июня 2023, 05:54 |
630
0
Дани КАРВАХАЛЬ: «Моя жена из-за финала чуть не родила»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль поделился эмоциями от победы над командой Хорватии в финале Лиги наций (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 5:4).

«Выиграть что-то со своей национальной командой значит очень много. Это очень важный момент в моей карьере, потому что сборная – это моя гордость. Я за всю свою карьеру забил пенальти только один раз, в Суперкубке Испании, но я хотел взять этот удар. Когда игра закончилась, я пошел к тренеру. Они составили список из пяти игроков. Я сказал имчто если кто-то из игроков колеблется или недостаточно уверен в себе, то я могу пробить, а если нет, то я возьму шестой удар. В конце концов, игра дала мне возможность, которую я хотел.

Моя жена находится на 36-й неделе беременности. Она сказала мне, что чуть не родила из-за этого матча! Вся моя семья очень нервничала. Я понимаю, что они должны были чувствовать, но все закончилась прекрасно», – признался Карвахаль.

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Дани Карвахаль Лига наций сборная Испании по футболу Хорватия - Испания
Источник УЕФА
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