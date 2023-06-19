МОДРИЧ: «Я четко определился со своим будущим»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал свое будущее.

«Я четко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу», – заявил Модрич.

Согласно различной информации, 37-летний Лука Модрич имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры на клубной уровне. Также известно, что после Лиги наций-2023 хавбек может объявить о завершении международной карьеры в сборной Хорватии.

Как известно, в финале Лиги наций-2023 Хорватия в серии пенальти проиграла Испании – 4:5 (основное и дополнительное время – 0:0).