МОДРИЧ: «Я четко определился со своим будущим»
Хорват – о планах на будущее
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал свое будущее.
«Я четко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу», – заявил Модрич.
Согласно различной информации, 37-летний Лука Модрич имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры на клубной уровне. Также известно, что после Лиги наций-2023 хавбек может объявить о завершении международной карьеры в сборной Хорватии.
Как известно, в финале Лиги наций-2023 Хорватия в серии пенальти проиграла Испании – 4:5 (основное и дополнительное время – 0:0).
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