МЕССИ: «Изначально у меня были другие планы»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал подписание контракта с клубом МЛС «Интер Майами».

«Все хорошо. Изначально у меня были другие планы. Но я доволен конечным решением. И я рад предстоящему вызову. Это был важный шаг, я понимал это», — заявил Месси.

Игроком «Интер Майами» 35-летний Лионель Месси стал на правах свободного агента. По завершении сезона-2022/2023 он покинул парижский «ПСЖ», за который выступал с августа 2021 года.