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19 июня 2023, 04:18 |
45
0

МЕССИ: «Изначально у меня были другие планы»

Аргентинец – о переходе в американский «Интер Майами»

19 июня 2023, 04:18 |
45
0
МЕССИ: «Изначально у меня были другие планы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал подписание контракта с клубом МЛС «Интер Майами».

«Все хорошо. Изначально у меня были другие планы. Но я доволен конечным решением. И я рад предстоящему вызову. Это был важный шаг, я понимал это», — заявил Месси.

Игроком «Интер Майами» 35-летний Лионель Месси стал на правах свободного агента. По завершении сезона-2022/2023 он покинул парижский «ПСЖ», за который выступал с августа 2021 года.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник 90min
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