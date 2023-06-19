Другие новости19 июня 2023, 04:18 |
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МЕССИ: «Изначально у меня были другие планы»
Аргентинец – о переходе в американский «Интер Майами»
19 июня 2023, 04:18 |
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал подписание контракта с клубом МЛС «Интер Майами».
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«Все хорошо. Изначально у меня были другие планы. Но я доволен конечным решением. И я рад предстоящему вызову. Это был важный шаг, я понимал это», — заявил Месси.
Игроком «Интер Майами» 35-летний Лионель Месси стал на правах свободного агента. По завершении сезона-2022/2023 он покинул парижский «ПСЖ», за который выступал с августа 2021 года.
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