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Лига наций
19 июня 2023, 02:18 |
237
0

Не из победителей. Назван игрок финала Лиги наций

Хорват Брозович стал MVP матча Хорватия – Испания

19 июня 2023, 02:18 |
237
0
Не из победителей. Назван игрок финала Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

Полузащитник сборной Хорватии Марцело Брозович признан лучшим игроком финального поединка Лиги наций против команды Испании (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 4:5).

30-летний полузащитник миланского «Интера» в серии послематчевых 11-метровых реализовал свой удар.

Напомним, в серии пенальти у хорватов не забили Ловро Майер и Бруно Петкович, а у испанцев – Эмерик Лапорт.

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Марцело Брозович Лига наций Хорватия - Испания сборная Хорватии по футболу сборная Испании по футболу
Источник УЕФА
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