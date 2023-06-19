Лига наций19 июня 2023, 02:18 |
237
0
Не из победителей. Назван игрок финала Лиги наций
Хорват Брозович стал MVP матча Хорватия – Испания
19 июня 2023, 02:18 |
237
0
Полузащитник сборной Хорватии Марцело Брозович признан лучшим игроком финального поединка Лиги наций против команды Испании (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 4:5).
30-летний полузащитник миланского «Интера» в серии послематчевых 11-метровых реализовал свой удар.
Напомним, в серии пенальти у хорватов не забили Ловро Майер и Бруно Петкович, а у испанцев – Эмерик Лапорт.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июня 2023, 12:00 3
Украинский форвард часто пересекается с игроками мадридского «Атлетико»
Футбол | 18 июня 2023, 23:19 0
19 июня сине-желтые проведут матч 4-го тура квалификации Евро-2024
Футбол | 18.06.2023, 18:10
Теннис | 18.06.2023, 04:09
Футбол | 18.06.2023, 10:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.06.2023, 09:21 72
17.06.2023, 15:15 3
18.06.2023, 13:47 40
17.06.2023, 00:23 3
17.06.2023, 16:34 10
17.06.2023, 10:38 23
18.06.2023, 13:05 1