Не из победителей. Назван игрок финала Лиги наций

Полузащитник сборной Хорватии Марцело Брозович признан лучшим игроком финального поединка Лиги наций против команды Испании (основное и дополнительное время – 0:0, пенальти – 4:5).

30-летний полузащитник миланского «Интера» в серии послематчевых 11-метровых реализовал свой удар.

Напомним, в серии пенальти у хорватов не забили Ловро Майер и Бруно Петкович, а у испанцев – Эмерик Лапорт.