Златко ДАЛИЧ: «Мне не о чем жалеть, а мы должны гордиться»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал финал Лиги наций, в которой его подопечные проиграли в серии послематчевых 11-метровых команде Испании – 4:5 (основное и дополнительное время – 0:0).

«Во-первых, я поздравляю Испанию и наших игроков с отличной игрой. Спасибо болельщикам, так как у нас была отличная поддержка. Мы проиграли – очень жаль, но мы должны гордиться. Мы вышли в финал, но не выиграли. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Ставки были высокими, игра была сложной, а соперник - хорошим. Мы снова играли 120 минут. Мы были на высоте, мы соревновались с ними. Мне не о чем жалеть.

Это очень тяжело для всех нас. Нам жаль, что мы не выиграли трофей, из-за атмосферы и всего остального. Но мы должны гордиться. Нам нужно отдохнуть от всего этого. Было много адреналина и эмоций.

Мы завоевали медаль – третью в нашей истории – и это великое достижение. Сегодняшний вечер показал, что мы способны на многое и можем конкурировать с лучшими командами мира», – признался Далич.