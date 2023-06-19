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  4. Златко ДАЛИЧ: «Мне не о чем жалеть, а мы должны гордиться»
Лига наций
19 июня 2023, 01:57 |
112
0

Златко ДАЛИЧ: «Мне не о чем жалеть, а мы должны гордиться»

Хорватский тренер – о втором месте сборной в Лиге наций-2023

19 июня 2023, 01:57 |
112
0
Златко ДАЛИЧ: «Мне не о чем жалеть, а мы должны гордиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал финал Лиги наций, в которой его подопечные проиграли в серии послематчевых 11-метровых команде Испании – 4:5 (основное и дополнительное время – 0:0).

«Во-первых, я поздравляю Испанию и наших игроков с отличной игрой. Спасибо болельщикам, так как у нас была отличная поддержка. Мы проиграли – очень жаль, но мы должны гордиться. Мы вышли в финал, но не выиграли. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Ставки были высокими, игра была сложной, а соперник - хорошим. Мы снова играли 120 минут. Мы были на высоте, мы соревновались с ними. Мне не о чем жалеть.

Это очень тяжело для всех нас. Нам жаль, что мы не выиграли трофей, из-за атмосферы и всего остального. Но мы должны гордиться. Нам нужно отдохнуть от всего этого. Было много адреналина и эмоций.

Мы завоевали медаль – третью в нашей истории – и это великое достижение. Сегодняшний вечер показал, что мы способны на многое и можем конкурировать с лучшими командами мира», – признался Далич.

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Златко Далич Лига наций сборная Хорватии по футболу сборная Испании по футболу
Источник УЕФА
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