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  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Нам должно быть стыдно за самих себя»
Лига наций
19 июня 2023, 01:36 |
99
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Нам должно быть стыдно за самих себя»

Нидерландец – о поражении от Италии в матче за 3-е место в Лиге наций

19 июня 2023, 01:36 |
99
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Нам должно быть стыдно за самих себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от поединка за третье место Лиги наций-2023, в котором «оранжевые» проиграли команде Италии со счетом 2:3.

«Если мы будем играть так же, как в первом тайме против итальянцев, то о чемпионате Европы можно забыть. Мы должны нести ответственность как команда.

В первом тайме против Италии многое пошло не так. Связь между игроками была плохой, мы просто везде опаздывали. Мы просто были недостаточно хороши. Нам действительно должно быть стыдно за самих себя», – заявил ван Дейк.

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Вирджил ван Дейк Лига наций Нидерланды - Италия сборная Нидерландов по футболу сборная Италии по футболу
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