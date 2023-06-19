Вирджил ВАН ДЕЙК: «Нам должно быть стыдно за самих себя»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от поединка за третье место Лиги наций-2023, в котором «оранжевые» проиграли команде Италии со счетом 2:3.

«Если мы будем играть так же, как в первом тайме против итальянцев, то о чемпионате Европы можно забыть. Мы должны нести ответственность как команда.

В первом тайме против Италии многое пошло не так. Связь между игроками была плохой, мы просто везде опаздывали. Мы просто были недостаточно хороши. Нам действительно должно быть стыдно за самих себя», – заявил ван Дейк.