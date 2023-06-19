Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания завоевала пятый трофей в истории после 11 лет молчания
Лига наций
19 июня 2023, 01:15 |
35
0

Испания завоевала пятый трофей в истории после 11 лет молчания

Фурия Роха победила в Лиге наций

19 июня 2023, 01:15 |
35
0
Испания завоевала пятый трофей в истории после 11 лет молчания
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 июня, в финальной игре Лиги наций УЕФА сборная Испании переиграла команду Хорватии в серии послематчевых 11-метровых – 5:4 (основное и дополнительное время – 0:0).

Испанцы, победив в розыгрыше Лиги наций, завоевали первый трофей за последние 11 лет. До этого они в последний раз побеждали на чемпионате Европы 2012 года.

Приз Лиги наций-2023 стала для сборной Испании пятым трофеем в истории. Ранее она брала титулы на Евро в 1964, 2008 и 2012 годах, а также побеждала на чемпионате мира 2010 года.

По теме:
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Кто побеждал в Лиге наций? Завершился третий розыгрыш турнира
Все решила серия пенальти. Испания впервые выиграла Лигу наций
сборная Испании по футболу Лига наций сборная Хорватии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАЛИНОВСКИЙ: «Помним неудачную игру с Мальтой. Попробуем реабилитироваться»
Футбол | 18 июня 2023, 21:10 1
МАЛИНОВСКИЙ: «Помним неудачную игру с Мальтой. Попробуем реабилитироваться»
МАЛИНОВСКИЙ: «Помним неудачную игру с Мальтой. Попробуем реабилитироваться»

Полузащитник сборной Украины ответил на вопросы перед матчем Евро-2024

Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Футбол | 18 июня 2023, 06:20 0
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024

Главные новости за 17 июня на Sport.ua

ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?
Футбол | 18.06.2023, 12:00
ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?
ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
Футбол | 18.06.2023, 14:38
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
РЕБРОВ: «Мы должны уважать соперника. Против Мальты будет сложный матч»
Футбол | 18.06.2023, 20:15
РЕБРОВ: «Мы должны уважать соперника. Против Мальты будет сложный матч»
РЕБРОВ: «Мы должны уважать соперника. Против Мальты будет сложный матч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
17.06.2023, 09:21 72
Футбол
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
18.06.2023, 13:05 1
Бокс
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
17.06.2023, 16:34 10
Война
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
17.06.2023, 01:47 10
Футбол
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
17.06.2023, 22:35
Волейбол
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
17.06.2023, 23:59 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я Усика не виню. Он просто хочет больше денег, это бизнес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я Усика не виню. Он просто хочет больше денег, это бизнес»
17.06.2023, 16:11 7
Бокс
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
Калинина, Костюк и Свитолина узнали первых соперниц на турнире в Бирмингеме
17.06.2023, 20:01 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем