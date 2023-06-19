Испания завоевала пятый трофей в истории после 11 лет молчания

В воскресенье, 18 июня, в финальной игре Лиги наций УЕФА сборная Испании переиграла команду Хорватии в серии послематчевых 11-метровых – 5:4 (основное и дополнительное время – 0:0).

Испанцы, победив в розыгрыше Лиги наций, завоевали первый трофей за последние 11 лет. До этого они в последний раз побеждали на чемпионате Европы 2012 года.

Приз Лиги наций-2023 стала для сборной Испании пятым трофеем в истории. Ранее она брала титулы на Евро в 1964, 2008 и 2012 годах, а также побеждала на чемпионате мира 2010 года.