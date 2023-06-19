Кто побеждал в Лиге наций? Завершился третий розыгрыш турнира
В Лиге наций побеждали Португалия, Франция и Испания
18 июня в 21:45 в финальном матче Лиги наций сборная Испании по пенальти выиграла у Хорватии (0:0, пен. 5:4).
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Матч прошел в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».
После ничьей в основное и дополнительное время (0:0) судьба трофея решалась в серии пенальти, где больше повезло Испании.
Лиги наций. Финал. 18 июня, Роттердам
21:45. Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5)
Пенальти: Влашич (1:0), Хоселу (1:1), Брозович (2:1), Родри (2:2), Модрич (3:2), Мерино (3:3), Ловро Майер (сейв), Асенсио (3:4), Перишич (4:4), Ляпорт (поперечина), Петкович (сейв), Карвахаль (4:5).
Все победители и призеры Лиги наций
В Лиге наций различных сезонов побеждали Португалия, Франция и Испания.
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