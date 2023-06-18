ВИДЕО. Накануне игры с Мальтой. Предматчевая тренировка сборной Украины
Основная часть тренировки – наигрывание тактической схемы от Сергея Реброва
Вечером 18 июня сборная Украины провела предматчевую тренировку в словацком городе Трнава.
В Транове днем было жарко – температура поднималась до 27 градусов. Когда же сборники ступили на газон стадиона Антона Малатински, солнце начало садиться. Тренировка прошла в комфортных погодных условиях. Поле арены находится в хорошем состоянии.
Предигровая тренировка началась с разминки и продолжилась уже традиционной отработкой передач. Однако следует отметить, что каждый раз тренерский штаб предлагает исполнителям разные игровые упражнения для игры в пас.
Основная часть тренировки – наигрывание тактической схемы, которую Сергей Ребров выбрал на завтрашний матч. Традиционно занятие длилось один час. В завершение тренировки были удары по воротам.
ВИДЕО. Накануне игры с Мальтой. Предматчевая тренировка сборной Украины
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