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Чемпионат Европы
18 июня 2023, 23:59 | Обновлено 19 июня 2023, 00:14
413
0

ВИДЕО. Накануне игры с Мальтой. Предматчевая тренировка сборной Украины

Основная часть тренировки – наигрывание тактической схемы от Сергея Реброва

18 июня 2023, 23:59 | Обновлено 19 июня 2023, 00:14
413
0
ВИДЕО. Накануне игры с Мальтой. Предматчевая тренировка сборной Украины
УАФ

Вечером 18 июня сборная Украины провела предматчевую тренировку в словацком городе Трнава.

В Транове днем было жарко – температура поднималась до 27 градусов. Когда же сборники ступили на газон стадиона Антона Малатински, солнце начало садиться. Тренировка прошла в комфортных погодных условиях. Поле арены находится в хорошем состоянии.

Предигровая тренировка началась с разминки и продолжилась уже традиционной отработкой передач. Однако следует отметить, что каждый раз тренерский штаб предлагает исполнителям разные игровые упражнения для игры в пас.

Основная часть тренировки – наигрывание тактической схемы, которую Сергей Ребров выбрал на завтрашний матч. Традиционно занятие длилось один час. В завершение тренировки были удары по воротам.

ВИДЕО. Накануне игры с Мальтой. Предматчевая тренировка сборной Украины

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видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу тренировка Трнава Евро-2024 Украина - Мальта
Источник Украинская ассоциация футбола
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