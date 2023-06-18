КУМАН: «Дело не в тактике. Я не помню, чтобы мы играли так плохо 45 минут»
Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал поражение от Италии
18 июня в матче за третье место Лиги наций сыграли сборные Нидерландов и Италии (2:3). Поединок проходил в Энсхеде (Нидерланды) на стадионе Гролс Весте.
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал матч так:
«Мы не должны были играть так, как делали это в первом тайме. По моему мнению, дело здесь не в тактике. Дело в отношении к своим обязанностям и выполнении игровых заданий. Подобное бывало нередко и в прошлом, но я не помню, чтобы мы играли так плохо 45 минут.
Это целиком моя вина, что я не смог донести до футболистов, насколько важно играть ответственно, обороняться и присматривать за своим игроком. Как мы начали делать это во втором тайме. Мы подвели друг друга. Это мое главное разочарование сегодня».
Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо:
«Первый тайм у нас не получился. Не хватало интенсивности, плохо общались. После перерыва показали характер, вернулись в игру, но этого оказалось недостаточно. Конечно, Рональд Куман был недоволен первым таймом, никто не был доволен. Он постарался приободрить нас. Также очень помог переход Френки де Йонга в среднюю линию, все знают его класс».
Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум:
«Наша игра в первом тайме очень разочаровала, в особенности если сравнивать с матчем против Хорватии, когда до перерыва мы показывали хороший футбол. Мы говорили, что сегодняшний матч может быть возможностью стать для нашей команды лучше, но в первом тайме мы этого не показали. Полагаю, это свидетельствует о том, что нам надо больше учиться. С Хорватией и сегодня были хорошие отрезки, но если ты хочешь что-то выигрывать, играть так, как мы играли в первом тайме, непозволительно».
Видеообзор матча: Нидерланды – Италия – 2:3
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