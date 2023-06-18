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  4. КУМАН: «Дело не в тактике. Я не помню, чтобы мы играли так плохо 45 минут»
Лига наций
18 июня 2023, 21:32 | Обновлено 18 июня 2023, 21:56
222
2

КУМАН: «Дело не в тактике. Я не помню, чтобы мы играли так плохо 45 минут»

Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал поражение от Италии

18 июня 2023, 21:32 | Обновлено 18 июня 2023, 21:56
222
2
КУМАН: «Дело не в тактике. Я не помню, чтобы мы играли так плохо 45 минут»
УЕФА. Рональд Куман

18 июня в матче за третье место Лиги наций сыграли сборные Нидерландов и Италии (2:3). Поединок проходил в Энсхеде (Нидерланды) на стадионе Гролс Весте.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал матч так:

«Мы не должны были играть так, как делали это в первом тайме. По моему мнению, дело здесь не в тактике. Дело в отношении к своим обязанностям и выполнении игровых заданий. Подобное бывало нередко и в прошлом, но я не помню, чтобы мы играли так плохо 45 минут.

Это целиком моя вина, что я не смог донести до футболистов, насколько важно играть ответственно, обороняться и присматривать за своим игроком. Как мы начали делать это во втором тайме. Мы подвели друг друга. Это мое главное разочарование сегодня».

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо:

«Первый тайм у нас не получился. Не хватало интенсивности, плохо общались. После перерыва показали характер, вернулись в игру, но этого оказалось недостаточно. Конечно, Рональд Куман был недоволен первым таймом, никто не был доволен. Он постарался приободрить нас. Также очень помог переход Френки де Йонга в среднюю линию, все знают его класс».

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум:

«Наша игра в первом тайме очень разочаровала, в особенности если сравнивать с матчем против Хорватии, когда до перерыва мы показывали хороший футбол. Мы говорили, что сегодняшний матч может быть возможностью стать для нашей команды лучше, но в первом тайме мы этого не показали. Полагаю, это свидетельствует о том, что нам надо больше учиться. С Хорватией и сегодня были хорошие отрезки, но если ты хочешь что-то выигрывать, играть так, как мы играли в первом тайме, непозволительно».

Видеообзор матча: Нидерланды – Италия – 2:3

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Источник УЕФА
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Alexey75
Вы плохо сыграли не один тайм, а два матча
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Перець
Фізкультурник звільнись ні в Барселоні, ні в збірній толку нема !
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