Тренер сборной Мальты: «Украина – сильная и талантливая команда»
Микеле Марколини – о матче со сборной Украины
Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Украины (19 июня):
«Я очень уважаю сборную Украины из-за того, что она является сильной и талантливой командой с большим количеством талантливых футболистов. Несмотря на отсутствие одного из лидеров, Александра Зинченко, у украинцев есть очень много хороших игроков с солидным международным опытом: Ярмоленко, Малиновский, Мудрик...
Даже в предыдущих двух матчах, против Германии и Северной Македонии, Украина продемонстрировала свою силу. В каждой из этих игр украинцы забили по три мяча, но, надеюсь, завтра будет немного иначе. Поэтому повторюсь и скажу, что нам будет противостоять сильная сборная. Мальте будет трудно».
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