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  4. Тренер сборной Мальты: «Украина – сильная и талантливая команда»
Чемпионат Европы
18 июня 2023, 20:20 |
669
2

Тренер сборной Мальты: «Украина – сильная и талантливая команда»

Микеле Марколини – о матче со сборной Украины

18 июня 2023, 20:20 |
669
2
Тренер сборной Мальты: «Украина – сильная и талантливая команда»
УАФ. Микеле Марколини

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Украины (19 июня):

«Я очень уважаю сборную Украины из-за того, что она является сильной и талантливой командой с большим количеством талантливых футболистов. Несмотря на отсутствие одного из лидеров, Александра Зинченко, у украинцев есть очень много хороших игроков с солидным международным опытом: Ярмоленко, Малиновский, Мудрик...

Даже в предыдущих двух матчах, против Германии и Северной Македонии, Украина продемонстрировала свою силу. В каждой из этих игр украинцы забили по три мяча, но, надеюсь, завтра будет немного иначе. Поэтому повторюсь и скажу, что нам будет противостоять сильная сборная. Мальте будет трудно».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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8number
Мені цікаво скільки у нього зарплата. Вони ж не можуть йому платити менше середньої по країні ?)
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0
vruthiy-112
Все буде добре.!!!
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