Тренер сборной Мальты: «Украина – сильная и талантливая команда»

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Украины (19 июня):

«Я очень уважаю сборную Украины из-за того, что она является сильной и талантливой командой с большим количеством талантливых футболистов. Несмотря на отсутствие одного из лидеров, Александра Зинченко, у украинцев есть очень много хороших игроков с солидным международным опытом: Ярмоленко, Малиновский, Мудрик...

Даже в предыдущих двух матчах, против Германии и Северной Македонии, Украина продемонстрировала свою силу. В каждой из этих игр украинцы забили по три мяча, но, надеюсь, завтра будет немного иначе. Поэтому повторюсь и скажу, что нам будет противостоять сильная сборная. Мальте будет трудно».