В понедельник, 19 июня сборная Украины в матче отбора на Евро-2024 в Трнаве (Словакия) примет Мальту.

Стартовый свисток французского арбитра Рудди Буке прозвучит в 19:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Мальта

Завершать июньский цикл команда Реброва будет формально домашним матчем против главного аутсайдера группы С, команды Мальты. Учитывая наличие в группе сразу двух тяжеловесов мирового футбола, терять очки в таких матчах мы просто не имеем права. Более того: даже просто взять все «свои» очки может оказаться недостаточно.

В предстоящем матче будет интересно понаблюдать за перестановками в стартовом составе сборной Украины в сравнении с матчем против Мальты. Ребров только в начале своего пути в сборной, только ищет оптимальные сочетания игроков, стартовый план на игру с Северной Македонией не сработал – так что перестановок можно ждать ощутимых. Как по именам, так, возможно, и в плане игровой схемы.