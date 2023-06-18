Езерский не войдет в штаб Карпат. Названы ассистенты Мирона Маркевича

Как стало известно Sport.ua, анонсированное появление Владимира Езерского в тренерском штабе львовских «Карпат» не состоится.

Новому-старому руководителю «зелено-белых» Мирону Mаркевичу будут помогать Андрей Сапуга, Богдан Стронцицкий, которые в последние годы работали в «Карпатах», и Сергей Атласюк, который в прошлом сезоне был исполняющим обязанности главного тренера тернопольской «Нивы».

Еще одного тренера футболистам «Карпат» представят завтра, 19 июня, но это будет не Езерский, остающийся в «Александрии».

Футболисты «Карпат» 19 июня начнут первый этап подготовки, который проведут во Львове. А в начале июля отправятся на сбор в Закарпатье, там и сыграют первые контрольные матчи.