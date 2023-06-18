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Украина. Первая лига
18 июня 2023, 19:39 | Обновлено 18 июня 2023, 20:46
2265
3

Езерский не войдет в штаб Карпат. Названы ассистенты Мирона Маркевича

Помощниками станут Андрей Сапуга, Богдан Стронцицкий, Сергей Атласюк

18 июня 2023, 19:39 | Обновлено 18 июня 2023, 20:46
2265
3
Езерский не войдет в штаб Карпат. Названы ассистенты Мирона Маркевича
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua, анонсированное появление Владимира Езерского в тренерском штабе львовских «Карпат» не состоится.

Новому-старому руководителю «зелено-белых» Мирону Mаркевичу будут помогать Андрей Сапуга, Богдан Стронцицкий, которые в последние годы работали в «Карпатах», и Сергей Атласюк, который в прошлом сезоне был исполняющим обязанности главного тренера тернопольской «Нивы».

Еще одного тренера футболистам «Карпат» представят завтра, 19 июня, но это будет не Езерский, остающийся в «Александрии».

Футболисты «Карпат» 19 июня начнут первый этап подготовки, который проведут во Львове. А в начале июля отправятся на сбор в Закарпатье, там и сыграют первые контрольные матчи.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич назначение тренера тренеры Андрей Сапуга Богдан Стронцицкий Сергей Атласюк выбор редакции
Источник Sport.ua
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Умник
Ждем Карпати в Упл. Львов ассоциируется толькоьс Карпатами у меня. Удачи.
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