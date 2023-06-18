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Лига наций
18 июня 2023, 19:08 | Обновлено 18 июня 2023, 19:24
569
0

Назван лучший игрок матча Лиги наций между Нидерландами и Италией

Левый защитник сборной Италии Федерико Димарко получил награду

18 июня 2023, 19:08 | Обновлено 18 июня 2023, 19:24
569
0
Назван лучший игрок матча Лиги наций между Нидерландами и Италией
УЕФА. Федерико Димарко

18 июня в матче за третье место Лиги наций в Энсхеде сыграли сборные Нидерландов и Италии (2:3). Поединок проходил в Энсхеде (Нидерланды) на стадионе Гролс Весте.

Левый защитник сборной Италии Федерико Димарко получил награду Игрока матча. «Забил эффектный первый гол и принял непосредственное участие во второй голевой комбинации.Также классно отыграл в обороне: блокировал удары, прерывал прострелы и сделал несколько важнейших отборов», - подчеркнул технический наблюдатель УЕФА.

Италия во втором розыгрыше Лиги наций подряд финиширует на третьем месте. Победа над Нидерландами стала во многом следствием ударного начала. Димарко забил самый быстрый гол Скуадры Адзурры с 2019 года, после чего отличился Фраттези. Бергвейн, казалось, возродил интригу во втором тайме, но итальянцы почти сразу восстановили перевес в два мяча. Гол Вейналдума на 89-й минуте обеспечил встрече интересную концовку, однако итальянцы выстояли.

Вечером в финальной игре Лиги наций встретятся сборные Хорватии и Испании.

Лига наций. Матч за 3-е место

18 июня, Энсхеде (Нидерланды)

Нидерланды – Италия – 2:3

Голы: Бергвейн, 68, Вейналдум, 89 – Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 72

Видеообзор матча

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Источник УЕФА
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