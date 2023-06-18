Сачко стал 8-м украинцем, который выиграл титул ATP Challenger Tour

18 июня украинский теннисист Виталий Сачко выиграл грунтовый челленджер в Братиславе.

Виталий стал всего восьмым украинцем, которому удалось победить на таком уровне.

Отметим, что больше всех титулов на челленджерах выиграли Илья Марченко, Сергей Стаховский и Александр Долгополов.

Количество выигранных титулов украинскими теннисистами на турнирах ATP Challenger Tour

1. Илья Марченко – 8

2. Сергей Стаховский – 7

3. Александр Долгополов – 5

4-5. Иван Сергеев – 2

4-5. Алексей Крутых – 2

6-8. Дмитрий Поляков – 1

6-8. Сергей Бубка – 1

6-8. Виталий Сачко – 1