ATP18 июня 2023, 17:56 |
657
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Сачко стал 8-м украинцем, который выиграл титул ATP Challenger Tour
Виталий выиграл первый титул на таком уровне
18 июня 2023, 17:56 |
657
0
18 июня украинский теннисист Виталий Сачко выиграл грунтовый челленджер в Братиславе.
Виталий стал всего восьмым украинцем, которому удалось победить на таком уровне.
Отметим, что больше всех титулов на челленджерах выиграли Илья Марченко, Сергей Стаховский и Александр Долгополов.
Количество выигранных титулов украинскими теннисистами на турнирах ATP Challenger Tour
1. Илья Марченко – 8
2. Сергей Стаховский – 7
3. Александр Долгополов – 5
4-5. Иван Сергеев – 2
4-5. Алексей Крутых – 2
6-8. Дмитрий Поляков – 1
6-8. Сергей Бубка – 1
6-8. Виталий Сачко – 1
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