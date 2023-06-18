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  4. Сачко стал 8-м украинцем, который выиграл титул ATP Challenger Tour
ATP
18 июня 2023, 17:56 |
657
0

Сачко стал 8-м украинцем, который выиграл титул ATP Challenger Tour

Виталий выиграл первый титул на таком уровне

18 июня 2023, 17:56 |
657
0
Сачко стал 8-м украинцем, который выиграл титул ATP Challenger Tour
Bratislava Open. Виталий Сачко

18 июня украинский теннисист Виталий Сачко выиграл грунтовый челленджер в Братиславе.

Виталий стал всего восьмым украинцем, которому удалось победить на таком уровне.

Отметим, что больше всех титулов на челленджерах выиграли Илья Марченко, Сергей Стаховский и Александр Долгополов.

Количество выигранных титулов украинскими теннисистами на турнирах ATP Challenger Tour

1. Илья Марченко – 8
2. Сергей Стаховский – 7
3. Александр Долгополов – 5
4-5. Иван Сергеев – 2
4-5. Алексей Крутых – 2
6-8. Дмитрий Поляков – 1
6-8. Сергей Бубка – 1
6-8. Виталий Сачко – 1

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ATP Братислава Виталий Сачко
Источник Большой теннис Украины
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