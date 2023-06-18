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  4. Килиан МБАППЕ: «Определю свое будущее в 2024-м»
Франция
18 июня 2023, 16:50 |
312
1

Килиан МБАППЕ: «Определю свое будущее в 2024-м»

Форвард «ПСЖ» не собирается покидать клуб летом

18 июня 2023, 16:50 |
312
1
Килиан МБАППЕ: «Определю свое будущее в 2024-м»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в очередной раз заявил о том, что не планирует покидать клуб нынешним летом:

«Я останусь в «ПСЖ» на следующий сезон и уже в 2024-м определю свое будущее. Многое может произойти за этот год, особенно в таком клубе, как «ПСЖ».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось о том, что подписать форварда намерен «Реал» Мадрид.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид
Источник Téléfoot
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Serhii P.
А то вже французько-африканський єврей: ще виторгував якісь бонуси для себе )
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