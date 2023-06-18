Килиан МБАППЕ: «Определю свое будущее в 2024-м»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в очередной раз заявил о том, что не планирует покидать клуб нынешним летом:

«Я останусь в «ПСЖ» на следующий сезон и уже в 2024-м определю свое будущее. Многое может произойти за этот год, особенно в таком клубе, как «ПСЖ».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось о том, что подписать форварда намерен «Реал» Мадрид.