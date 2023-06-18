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WTA
18 июня 2023, 16:48 | Обновлено 18 июня 2023, 17:34
292
0

Обидчица Снигур стала победительницей травяного турнира в Ноттингеме

Кэти Бултер не проиграла ни одного сета на пути к титулу

18 июня 2023, 16:48 | Обновлено 18 июня 2023, 17:34
292
0
Обидчица Снигур стала победительницей травяного турнира в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер

Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA) стала победительницей травяного турнира серии WTA 250 в Ноттингеме.

В матче за титул британка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Джоди Баррейдж (№131 WTA).

Ноттингем. Финал
Кэти Бултер (Великобритания) – Джоди Баррейдж (Великобритания) – 6:3, 6:3

Для 26-летней Бултер – это первый титул на уровне WTA. На пути к победе она не проиграла ни одного сета, а во втором раунде выбила украинку Дарью Снигур.

Со следующей недели Кэти установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись в восьмой десяток лучших теннисисток мира.

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WTA Ноттингем Дарья Снигур Кэти Бултер Джоди Баррейдж
Источник Sport.ua
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