Обидчица Снигур стала победительницей травяного турнира в Ноттингеме
Кэти Бултер не проиграла ни одного сета на пути к титулу
Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA) стала победительницей травяного турнира серии WTA 250 в Ноттингеме.
В матче за титул британка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Джоди Баррейдж (№131 WTA).
Ноттингем. Финал
Кэти Бултер (Великобритания) – Джоди Баррейдж (Великобритания) – 6:3, 6:3
Для 26-летней Бултер – это первый титул на уровне WTA. На пути к победе она не проиграла ни одного сета, а во втором раунде выбила украинку Дарью Снигур.
Со следующей недели Кэти установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись в восьмой десяток лучших теннисисток мира.
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