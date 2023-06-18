Обидчица Снигур стала победительницей травяного турнира в Ноттингеме

Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA) стала победительницей травяного турнира серии WTA 250 в Ноттингеме.

В матче за титул британка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Джоди Баррейдж (№131 WTA).

Ноттингем. Финал

Кэти Бултер (Великобритания) – Джоди Баррейдж (Великобритания) – 6:3, 6:3

Для 26-летней Бултер – это первый титул на уровне WTA. На пути к победе она не проиграла ни одного сета, а во втором раунде выбила украинку Дарью Снигур.

Со следующей недели Кэти установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись в восьмой десяток лучших теннисисток мира.