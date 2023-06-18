Клуб Цыганкова может подписать экс-форварда Барселоны

«Жирона» занимается поиском нового форварда после того, как клубу Виктора Цыганкова не удалось договориться по поводу выкупа Валентина Кастельяноса, который провел сезон 2022/2023 в команде на правах аренды.

Заменить Кастельяноса в «Жироне» может бывший форвард «Барселоны» Мартин Бретуэйт, который с лета прошлого года выступает за «Эспаньол». Он решил покинуть каталонцев после того, как они вылетели из Ла Лиги.

В сезоне 2022/2023 на счету Брейтвуэйта 10 голов и 2 ассиста в 31 матче Ла Лиги за «Эспаньол». Контракт 32-летнего датчанина рассчитан до лета 2025 года.