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Испания
01 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 01 сентября 2022, 23:57
525
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Барсы перешел в Эспаньол. Другой клуб, город тот же

Мартин Брейтуэйт продолжит карьеру как форвард бело-синего клуба

01 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 01 сентября 2022, 23:57
525
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Барсы перешел в Эспаньол. Другой клуб, город тот же
ФК Эспаньол. Мартин Брейтуэйт

31-летний форвард Мартин Брейтуэйт перешел из «Барселоны» в «Эспаньол».

Датчанин продолжит карьеру в столице Каталонии, хотя и в другом клубе. Мартин подписал контракт с бело-синим клубом на три сезона, до 30 июня 2025 года.

Нападающий прошел утром медицинский осмотр. Он присоединится к основному составу в пятницу, 2 сентября.

Чуть ранее Мартин расторг контракт с «Барселоной», где он провел последние 2,5 сезона. Датчанин также играл за «Тулузу», «Бордо», «Мидлсбро», «Леганес».

Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор нападающий провел 58 матчей и забил 10 голов во всех турнирах.

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Источник ФК Эспаньол
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