ОФИЦИАЛЬНО. Брейтуэйт расторг контракт с Барселоной

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт покинул испанский клуб. Стороны договорились о расторжении контракта.

«Барселона» выплатит 31-летнему игроку зарплату только за один год, хотя его контракт с каталонцами был рассчитан до 2024-го.

Читайте также: Обамеянг перейдет из Барселоны в Челси в обмен на Алонсо

Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач.