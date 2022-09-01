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Испания
01 сентября 2022, 16:54 | Обновлено 01 сентября 2022, 17:18
175
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брейтуэйт расторг контракт с Барселоной

31-летний датчанин покинул клуб на правах свободного агента

01 сентября 2022, 16:54 | Обновлено 01 сентября 2022, 17:18
175
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брейтуэйт расторг контракт с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Брейтуэйт

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт покинул испанский клуб. Стороны договорились о расторжении контракта.

«Барселона» выплатит 31-летнему игроку зарплату только за один год, хотя его контракт с каталонцами был рассчитан до 2024-го.

Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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Источник ФК Барселона
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