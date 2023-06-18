Нидерланды – Италия. Ван Дейк и Верратти выйдут в основе

Сегодня, 18 июня сборная Нидерландов в матче за третье место Лиги наций в Энсхеде примет Италию. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Нидерланды: Бейлов, Ван Дейк, Аке, Геертруйда, Дюмфрис, Симонс, Виффер, Де Йонг, Гакпо, Ланг, Мален

Италия: Доннарумма, Толой, Ачерби, Буонджорно, Димарко, Фраттези, Кристанте, Верратти, Распадори, Ретеги, Ньонто