Лига наций18 июня 2023, 15:24 |
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Нидерланды – Италия. Ван Дейк и Верратти выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч
18 июня 2023, 15:24 |
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Сегодня, 18 июня сборная Нидерландов в матче за третье место Лиги наций в Энсхеде примет Италию. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Нидерланды: Бейлов, Ван Дейк, Аке, Геертруйда, Дюмфрис, Симонс, Виффер, Де Йонг, Гакпо, Ланг, Мален
Италия: Доннарумма, Толой, Ачерби, Буонджорно, Димарко, Фраттези, Кристанте, Верратти, Распадори, Ретеги, Ньонто
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