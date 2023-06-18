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  4. Нидерланды – Италия. Ван Дейк и Верратти выйдут в основе
Лига наций
18 июня 2023, 15:24 |
112
0

Нидерланды – Италия. Ван Дейк и Верратти выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

18 июня 2023, 15:24 |
112
0
Нидерланды – Италия. Ван Дейк и Верратти выйдут в основе
twitter.com/Azzurri

Сегодня, 18 июня сборная Нидерландов в матче за третье место Лиги наций в Энсхеде примет Италию. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Нидерланды: Бейлов, Ван Дейк, Аке, Геертруйда, Дюмфрис, Симонс, Виффер, Де Йонг, Гакпо, Ланг, Мален

Италия: Доннарумма, Толой, Ачерби, Буонджорно, Димарко, Фраттези, Кристанте, Верратти, Распадори, Ретеги, Ньонто

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Источник Sport.ua
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