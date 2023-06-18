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Молодежные турниры
18 июня 2023, 14:13 |
308
0

Первый соперник. Сборная Хорватии U-21 объявила состав на Евро-2023

Команда Руслана Ротаня сыграет с хорватами 21 июня

18 июня 2023, 14:13 |
308
0
Первый соперник. Сборная Хорватии U-21 объявила состав на Евро-2023
SempreQui Streams/HNS

Молодежная сборная Хорватии, которая станет первым соперником украинской сборной на чемпионате Европы U-21, объявила окончательный состав на финальную часть турнира.

Состав Хорватии U-21 на Евро-2023

Вратари: Доминик Котарски («ПАОК», Греция), Ивор Пандур («Ситтард», Нидерланды), Никола Чавлина («Локомотива»)

Защитники: Давид Чолина («Аугсбург», Германия), Бартол Франьич («Вольфсбург», Германия), Никола Сольдо («Кельн», Германия), Крешимир Кризманич («Горица»), Мауро Перкович («Истра»), Нико Галешич («Риека»), Нико Сигур («Хайдук»)

Полузащитники: Юрица Пршир, Тони Фрук (оба – «Горица»), Лукаш Качавенда («Локомотива»), Мартин Батурина, Марко Булат (оба - «Динамо« Загреб), Анте Палаверса («Труа», Франция), Велдин Ходжа («Риека»)

Форварды: Роко Шимич («Цюрих», Швейцария), Дион Бельо («Аугсбург», Германия), Габриэль Видович («Витесс», Нидерланды), Лука Стойкович («Локомотива»), Матия Фриган («Риека»), Микеле Шего («Риека»).

Отметим, что команда Руслана Ротаня попала в группу В и сыграет против Испании, Хорватии и Румынии.

Встреча с Хорватией состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник Хорватский футбольный союз
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