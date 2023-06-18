Первый соперник. Сборная Хорватии U-21 объявила состав на Евро-2023
Команда Руслана Ротаня сыграет с хорватами 21 июня
Молодежная сборная Хорватии, которая станет первым соперником украинской сборной на чемпионате Европы U-21, объявила окончательный состав на финальную часть турнира.
Состав Хорватии U-21 на Евро-2023
Вратари: Доминик Котарски («ПАОК», Греция), Ивор Пандур («Ситтард», Нидерланды), Никола Чавлина («Локомотива»)
Защитники: Давид Чолина («Аугсбург», Германия), Бартол Франьич («Вольфсбург», Германия), Никола Сольдо («Кельн», Германия), Крешимир Кризманич («Горица»), Мауро Перкович («Истра»), Нико Галешич («Риека»), Нико Сигур («Хайдук»)
Полузащитники: Юрица Пршир, Тони Фрук (оба – «Горица»), Лукаш Качавенда («Локомотива»), Мартин Батурина, Марко Булат (оба - «Динамо« Загреб), Анте Палаверса («Труа», Франция), Велдин Ходжа («Риека»)
Форварды: Роко Шимич («Цюрих», Швейцария), Дион Бельо («Аугсбург», Германия), Габриэль Видович («Витесс», Нидерланды), Лука Стойкович («Локомотива»), Матия Фриган («Риека»), Микеле Шего («Риека»).
Отметим, что команда Руслана Ротаня попала в группу В и сыграет против Испании, Хорватии и Румынии.
Встреча с Хорватией состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19:00 по Киеву.
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