Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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18 июня 2023, 13:47 |
1349
12

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»

Бывший теннисист уверен, что это единственное верное решение

18 июня 2023, 13:47 |
1349
12
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский предложил идти на радикальные действия в случае с украинскими спортсменами, которые не поддерживают свое государство во время войны.

- Есть ли среди украинских спортсменов те, кто занимает позицию рф или нейтральную? Они поднимают флаг, когда побеждают, гимн звучит - Украине плюс, а то, что они себе думают это уже...
- Это огромный минус для страны в целом, потому что она показывает разветвление и оно напрямую начинает задавать вопросы стране: «Ломаченко же у вас ого-го, если он так считает, то, возможно, не все так, как вы говорите».

У нас, как у граждан, с моей стороны я всегда говорил, что это полный бойкот. Я никогда не видел ни одного боя Василия Ломаченко. Я никогда не собираюсь их смотреть.

Я очень рад, что у меня есть наградное оружие, при встрече с ним я не буду боксировать, если он начнет там что-то рассказывать. Я уверен, что таких людей надо лишать гражданства.

Здесь даже без вопросов. Если ты не считаешь эту страну своей, считаешь православную церковь [московского патриархата - прим.] чем-то, что надо поддерживать. Мы строим, к сожалению, такие радикальные вещи - сейчас они нужны, – сказал Стаховский.

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Сергей Стаховский Василий Ломаченко российско-украинская война
Источник 5 канал
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Комментарии 12
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Skor Pion
хай вйобує в рашу руснявий ватний підар
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+9
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serhiy
На москалятині немає жодної церкви українського патріархату,то якого х.. у нас в Україні має бути мп !!!Гнати в шию на московію всіх їхніх вірян і хто підтримує рашку .Як вам тут так погано-забирайтися туди і Ломаченка з собою заберіть!!!
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+4
Алекс Морган
Ломаченка потрібно спочатку притягнути до відповідальності за колабораціонізм! А краще взагалі пристрелити за смерті кращих синів України
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+2
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Gargantua
Стаховский пафосный демагог и манипулятор. Ставит в один ряд "не вважаєш цю країну своєю" і "підтримуєш православну церкву" и на этом основании делает вывод.
Ломаченко считает Украину своей страной а УПЦ своей церковью. В этом нет ничего ни аморального ни противозаконного.
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-1
Сергей Тимченко
Ноу нейм в теннисе тявкает на чемпиона мира Ломаченко.Ничего чудо не добилось и пытается всунуть свой язык в любую жопу.Пистолет у него есть...я драться не буду...шавка...
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-3
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Руслан Луценко
Яка дурна шкура ,цей громадянин Угорщини.Вже вибачалося в 2018 ,що душило б російськомовних,мабуть прийшов час вибачатися знову.А по питанню нагородної зброї,то там питання за що ж це воно  нею нагороджене і друге питання ,чи встигнеш ти її використати перед глибоким нокаутом.)))
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-11
Nick.Grabowski
Хитрий і лицемірний персонаж цей Стаховський. 
Як там партія регіонів, опоблок та ОПЗЖ, олігархи, що в 2019-2021 святкували "День пабєди" на вулицях Києва? 
Ломаченко - класний боксер, видатний. І звичайний релігійний сектант. Вася звісно помиляється стосовно московських попів, але він хоча би не бреше.  
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-13
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