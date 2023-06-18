Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский предложил идти на радикальные действия в случае с украинскими спортсменами, которые не поддерживают свое государство во время войны.

- Есть ли среди украинских спортсменов те, кто занимает позицию рф или нейтральную? Они поднимают флаг, когда побеждают, гимн звучит - Украине плюс, а то, что они себе думают это уже...

- Это огромный минус для страны в целом, потому что она показывает разветвление и оно напрямую начинает задавать вопросы стране: «Ломаченко же у вас ого-го, если он так считает, то, возможно, не все так, как вы говорите».

У нас, как у граждан, с моей стороны я всегда говорил, что это полный бойкот. Я никогда не видел ни одного боя Василия Ломаченко. Я никогда не собираюсь их смотреть.

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Я очень рад, что у меня есть наградное оружие, при встрече с ним я не буду боксировать, если он начнет там что-то рассказывать. Я уверен, что таких людей надо лишать гражданства.

Здесь даже без вопросов. Если ты не считаешь эту страну своей, считаешь православную церковь [московского патриархата - прим.] чем-то, что надо поддерживать. Мы строим, к сожалению, такие радикальные вещи - сейчас они нужны, – сказал Стаховский.