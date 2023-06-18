Два хавбека Ингульца рассматривают переход в Верес

Полузащитники «Ингульца» Александр Кучеренко и Владислав Клименко рассматривают вариант перехода в «Верес».

Оба игрока заинтересовались в трансфере после того, как ровненцев возглавил Сергей Лавриненко. Тренер ранее работал в «Ингульце» и был уволен в ноябре 2022 года.

31-летний Кучеренко выступает за команду из Петрово с февраля 2022 года В прошедшем сезоне хавбек сыграл 28 матчей за клуб, забив один гол.

Клименко провел в завершившемся розыгрыше чемпионата Украины 29 матчей, забив два гола и отдав три ассиста. 28-летний хавбек отличился в первом поединке плей-офф с ЛНЗ за право участия в УПЛ.

«Ингулец» занял 14-е место в чемпионате Украины 2022/23. В стыковых матчах по сумме двух встреч команда из Петрово проиграла ЛНЗ и опустилась в Первую лигу.