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Украина. Премьер лига
18 июня 2023, 13:09 | Обновлено 18 июня 2023, 13:18
949
1

Два хавбека Ингульца рассматривают переход в Верес

Александр Кучеренко и Владислав Клименко могут последовать за Сергеем Лавриненко

18 июня 2023, 13:09 | Обновлено 18 июня 2023, 13:18
949
1
Два хавбека Ингульца рассматривают переход в Верес
ФК Волынь. Александр Кучеренко

Полузащитники «Ингульца» Александр Кучеренко и Владислав Клименко рассматривают вариант перехода в «Верес».

Оба игрока заинтересовались в трансфере после того, как ровненцев возглавил Сергей Лавриненко. Тренер ранее работал в «Ингульце» и был уволен в ноябре 2022 года.

31-летний Кучеренко выступает за команду из Петрово с февраля 2022 года В прошедшем сезоне хавбек сыграл 28 матчей за клуб, забив один гол.

Клименко провел в завершившемся розыгрыше чемпионата Украины 29 матчей, забив два гола и отдав три ассиста. 28-летний хавбек отличился в первом поединке плей-офф с ЛНЗ за право участия в УПЛ.

«Ингулец» занял 14-е место в чемпионате Украины 2022/23. В стыковых матчах по сумме двух встреч команда из Петрово проиграла ЛНЗ и опустилась в Первую лигу.

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Александр Кучеренко Владислав Клименко Сергей Лавриненко Верес Ровно Ингулец трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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Gargantua
Клименко это не плохо, а Кучеренко не нужен
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