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Украина. Премьер лига
18 июня 2023, 12:50 |
634
0

Ворскла может перехватить у Карпат перспективного вратаря

У Даниила Ермолова есть возможность остаться в УПЛ, несмотря на вылет «Металлиста»

18 июня 2023, 12:50 |
634
0
Ворскла может перехватить у Карпат перспективного вратаря
ФК Металлист. Даниил Ермолов

22-летний голкипер «Кремня» Даниил Ермолов может перейти в полтавскую «Ворсклу».

Перспективный вратарь весеннюю часть сезона провел в аренде в «Металлисте». Харьковский клуб не сможет выкупить контракт игрока.

Ранее сообщалось, что Ермоловым также интересуются львовские «Карпаты», которым не удалось выйти в УПЛ по итогам прошлого сезона.

В прошедшем сезоне Даниил провел 13 матчей за «Металлист» в УПЛ. Голкипер пропустил 28 голов и в трех матчах отыграл «на ноль».

«Ворскла» заняла пятое место в УПЛ и сыграет в квалификации Лиги конференций. «Металлист» по итогам сезона выбыл в Первую лигу.

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Ворскла Полтава Карпаты Львов Даниил Ермолов Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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