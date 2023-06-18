Ворскла может перехватить у Карпат перспективного вратаря

22-летний голкипер «Кремня» Даниил Ермолов может перейти в полтавскую «Ворсклу».

Перспективный вратарь весеннюю часть сезона провел в аренде в «Металлисте». Харьковский клуб не сможет выкупить контракт игрока.

Ранее сообщалось, что Ермоловым также интересуются львовские «Карпаты», которым не удалось выйти в УПЛ по итогам прошлого сезона.

В прошедшем сезоне Даниил провел 13 матчей за «Металлист» в УПЛ. Голкипер пропустил 28 голов и в трех матчах отыграл «на ноль».

«Ворскла» заняла пятое место в УПЛ и сыграет в квалификации Лиги конференций. «Металлист» по итогам сезона выбыл в Первую лигу.