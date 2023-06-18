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  4. ВАНАТ: «Цыганков не отдал пас? В следующей игре отдаст мне две голевые»
Чемпионат Европы
18 июня 2023, 12:26 | Обновлено 18 июня 2023, 12:35
908
0

ВАНАТ: «Цыганков не отдал пас? В следующей игре отдаст мне две голевые»

Владислав чувствует, что его гол в сборной назревает

18 июня 2023, 12:26 | Обновлено 18 июня 2023, 12:35
908
0
ВАНАТ: «Цыганков не отдал пас? В следующей игре отдаст мне две голевые»
Павел Кубанов

Футболист сборной Украины Владислав Ванат поделился эмоциями после невероятного камбэка с македонцами (2:3).

- Тяжелая игра, но камбэк был действительно впечатляющий. Какие твои эмоции?
- Положительные. Проигрывали 0:2, проявили характер в нужный момент.

- Ты вместе с Коноплей вышли после перерыва. Какие тебе наставления дал тренер?
- Сказали, что медленные защитники, надо бежать за спину, использовать свободные зоны. Было очевидно, что Македония подсела во втором тайме. Появились разрывы, можно было забивать больше.

- Мы вышли с огромным желанием после перерыва. Тренеру удалось команду переориентировать?
- В раздевалке был хороший разговор. После перерыва все вышли более мотивированные.

- Момент, когда ты стоял свободный, а Цыганков пытался перебросить голкипера
- Я был на пустых, но Витя сказал, что в последний момент увидел. Ничего, в следующей игре отдаст мне две голевых и все будет хорошо.

- Как тебе вообще темп национальной команды?
- Да тяжело, конечно. Надо приспосабливаться к такому уровню и проявлять себя на максимум. Гол назревает, чувствую.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Северная Македония - Украина Владислав Ванат Виктор Цыганков
Источник ВЗбирна
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